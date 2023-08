Les ventes de terrains à bâtir ont reculé en Belgique (infographies)

Les notaires ont observé lors du premier semestre de l’année une baisse de 10% des ventes de terrains à bâtir en Belgique, par rapport à la même période en 2022.

Les notaires ont observé lors du premier semestre de l’année une baisse de 10% des ventes de terrains à bâtir en Belgique, par rapport à la même période en 2022. En Wallonie, le recul atteint 20,5%, selon le baromètre immobilier des notaires dévoilé mercredi. Côté prix, la raréfaction des terrains à bâtir entraîne une hausse des prix, précise Notaire.be.

« Nous observons une raréfaction des terrains à bâtir conduisant inévitablement à une hausse des prix », explique Renaud Grégoire, notaire et porte-parole de Notaire.be. « L’accalmie sur le marché immobilier en général est encore plus marquée au niveau des terrains et des nouvelles constructions: l’augmentation importante du prix des matériaux y est pour beaucoup. L’achat d’un terrain à bâtir pour y faire construire sa maison devient un produit de luxe. »

Sur les six premiers mois de l’année, il fallait débourser en Wallonie 128 euros au mètre carré. Il s’agit d’une hausse de 3,2% par rapport à l’année 2022. Au niveau national, le prix au m² atteignait 310 euros (+9,9%) et en Flandre 429 euros (+13,2%).

Malgré une baisse de prix observée dans le Brabant wallon, la province reste la plus chère de Wallonie. Au premier semestre 2023, le prix au mètre carré était de 215 euros, contre 233 euros sur l’ensemble de l’année 2022. A l’inverse, la province la moins chère est celle de Namur avec 81 euros le m² (92 l’an dernier au 1er semestre).

La surface d’un terrain vendu en Wallonie au 1er semestre atteignait 10,7 ares. Au niveau national, la surface des terrains à bâtir atteignait 8,7 ares et 7,4 ares en Flandre.