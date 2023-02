Chaque année, la Fédération du notariat analyse les prix de l’immobilier et leur évolution en Belgique. Sur base des chiffres de 2022, Le Vif a analysé où il était encore possible d’acheter un appartement à Bruxelles avec un montant de 250.000 euros.

250.000 €. Le prix médian d’un appartement en Région bruxelloise a franchi un nouveau cap en 2022, selon le baromètre de la Fédération du notariat. 250.000, c’est 23,5% de plus qu’il y a cinq ans. Si l’on ne prend en compte que l’an dernier, la région bruxelloise a connu l’augmentation du prix médian des appartements la plus basse, à 4,2%. Par contre, sur le long terme, entre 2018-2022, l’augmentation est la plus importante du pays, à 23,5%.

Trois couleurs

A Bruxelles, les appartements représentent 64,4% du marché immobilier. Le Vif s’est donc demandé où il était encore possible d’acheter à Bruxelles avec un budget de 250.000 euros, le prix médian d’un appartement dans la région. Et, comme le montre la carte ci-dessous, ce n’est pas si simple. Certaines communes peuvent être oubliées. Le Nord-Ouest et Saint-Josse Ten-Noode, sont les zones où les appartements se vendent au prix le plus bas. À Anderlecht et Ganshoren, le prix est plus bas que le prix médian national de 235.000 euros et Woluwé-Saint-Pierre se trouve dans les dix communes les plus chères du pays.

Les communes en vert restent sous la barre (symbolique) des 250.000€ puisqu’au moins 50% des appartements y sont vendus moins chers. La commune la moins chère étant Anderlecht où le prix médian d’un appartement est de 187.000 euros (suivie par Ganshoren, Koekelberg, et Berchem-Sainte-Agathe). En orange, cela se complique mais c’est encore possible. La médiane des prix est supérieure à 250.000 mais 25% des maisons de la commune ont été vendues à moins de 250.000 euros en 2022 et pourraient donc rentrer dans ce budget hypothétique de 250.000 euros. En rouge, très peu d’espoir. Plus de 50% des maisons de la commune ont été vendues à un prix plus élevé.

En cliquant sur votre commune, vous pourrez également découvrir le prix médian d’une maison dans votre commune et son évolution depuis l’an dernier. Deux communes connaissent un prix médian en baisse: Saint-Gilles (-4,8%) et Anderlecht (-1,1%).