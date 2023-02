Qu’ont en commun les communes de Doische et de Stavelot? Les prix des maisons qui y sont vendues ont considérablement augmenté l’an dernier. Le Vif fait le point.

Cette semaine, la Fédération des notaires a livré son analyse du marché immobilier en Wallonie et à Bruxelles. Selon leurs analyses, il a fallu débourser 319.123 euros en moyenne pour une maison en 2022 (+8,2% par rapport à 2021). Le prix des maisons a augmenté: en 2022, les acheteurs ont payé en moyenne 24.000 euros de plus que l’année d’avant. Pour un appartement, il s’agit d’une augmentation de 3,6% soit en moyenne 9.000 euros de plus en un an. La hausse des prix a toutefois été plus faible que l’inflation (10%). En termes réels, la Fednot observe donc une baisse de 1,8% pour les maisons (-5.000 euros) et de 6,4% pour les appartements (-16.000 euros). Le Vif a analysé les communes où les prix avaient le plus monté et, à l’opposé, celles où ils avaient le plus baissé.

Top

Côté hausse, on retrouve plusieurs communes luxembourgeoises. C’est la province où les prix augmentent le plus en Belgique. C’est dans l’arrondissement de Bastogne que l’augmentation des prix est la plus importante (+20%), suivi de près par l’arrondissement de Marche (+18,3%).

Un effet de mise au vert? Pas spécialement, selon Sylvain Bavier, notaire à La Louvière. « On peut voir dans le sud du pays, un marché d’investisseurs flamands qui cherchent des secondes résidences et qui ont tendance à mettre un peu plus que proportionnellement. Mais c’est plus pour les vacances que pour s’y installer de manière durable ». Selon le notaire, les communes plus isolées ne sont plus si tendances que cela. Exemple avec Honnelles, en province du Hainaut. « C’est une commune avec un très bel environnement mais il faut 20-25 minutes de voiture pour arriver à l’autoroute. Les prix dans la commune ont connu une augmentation importante après Covid mais le télétravail a tendance à diminuer, et les prix de l’immobilier dans la commune connaissent également une diminution importante cette année. La proximité des axes routiers et/ou d’une gare restent des critères très importants dans le choix des acheteurs. »

En termes de prix, en Wallonie, ce sont dans les communes de Lasne (690.000€ de prix médian), Waterloo (542.500€), Chaumont-Gistoux (490.500€), La Hulpe (489.500€) et Rixensart (460.000€) que l’on trouve les maisons les plus chères. Attert, en province du Luxembourg, est la seule commune du top 10 des maisons les plus chères à se situer hors de la province du Brabant wallon. Il faut y débourser un montant médian de 386.500 euros pour y acheter une maison

Flop

Côté baisse, elle est marquée dans les communes touchées par inondations en 2021. « On y retrouve des maisons à moins de 100.000 euros, ce que l’on ne voyait plus précédemment. Cela s’explique par leur état: certes asséchées, mais à rénover complètement » , analyse le notaire Renaud Chauvin. « On va continuer à avoir des prix bas mais il y a quand même de la demande, les gens ont besoin de se loger. »

« On constate une diminution des prix de 18% pour Chaudfontaine et 25% pour Trooz, si on prend l’inflation en compte. Mais on considère que c’est vraiment l’état des bâtisses qui joue au niveau de leur valeur plus qu’un frein psychologique », ajoute le notaire Jonathan Kaboré.

En termes de prix, en Wallonie, ce sont dans les communes de Hastière (80.000€ de prix médian), Colfontaine (120.000€), Frameries (120.000€), Viroinval (121.000€) et Quiévrain (124.000€) que l’on trouve les maisons les plus chères. Hastière et Viroinval, en province du Namur, sont les seules communes du top 10 des maisons les moins chères à ne pas se situer en province de Hainaut.

Chez vous

Vous voulez voir comment votre commune a évolué? Vous trouverez la réponse dans les cartes ci-dessous. Plus les communes sont foncées, plus les prix y sont élevés.