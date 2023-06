Le Vif a voulu savoir quelles communes wallonnes attiraient le moins les jeunes. Trente-cinq voient le nombre d’habitants âgés de 20 à 35 ans diminuer.

La taille de la ville? Non. La même province? Non. La verdure? Non. Le prix de l’immobilier? Non plus. A priori Charleroi et La Hulpe ont peu en commun. Un chiffre, pourtant, les rassemble. De moins en moins de jeunes s’y installent, selon nos calculs réalisés sur bases des chiffres de Statbel. Non seulement ces deux communes ne les attirent plus, mais elles les repoussent. En quinze ans, la ville hennuyère est passée de 42.869 habitants de 20 à 35 ans, à 41.531. La commune brabançonne de 1.311 à 1.216.

Pas pour les mêmes raisons, selon Julien Charlier, géographe à l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps). "Les communes du Hainaut, avec une diminution du nombre de jeunes, sont également fréquemment des communes qui perdent de la population en général ou qui ont des croissances démographiques faibles. C'est le cas notamment de l’ouest de Mons ou de Charleroi."

Si on se concentre sur Charleroi, l’image de la ville joue également un rôle, selon Jean-Alexandre Pouleur, architecte et chercheur en sociologie urbaine à l’UMons. « On a fait des études de cas sur Charleroi avec une grande question : pourquoi les jeunes qui viennent travailler dans la région, sur le site de Gosselies par exemple, ne vont pas y habiter ? On a remarqué qu’il était très difficile de fixer une personne qui venait de Bruxelles ou de l’étranger dans la ville hennuyère. Il y a vraiment un problème d’image de la ville. Même les jeunes qui y ont toujours vécu, c’est comme s’ils n’osaient pas dire que leur ville était intéressante. Il n’y a aucune raison qu’on ne puisse pas s’ yattacher. » Globalement, sur les 35 communes qui perdent des habitants, 17 sont du Hainaut.

Pour La Hulpe, les explications de Julien Charlier sont différentes. "Les autres communes qui attirent moins de jeunes sont souvent soit éloignées des grands centres d’emploi (dans la botte de Hainaut ou le sud-ouest de la province de Luxembourg) ; soit des communes où les disponibilités en logements/terrains sont faibles et chères, notamment parce que les premiers propriétaires vivent toujours dans leur logement et que leurs enfants sont partis ailleurs. C'est le cas du centre et de l'ouest du Brabant wallon". Et donc typiquement de La Hulpe.