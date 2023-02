Immo: pourquoi il ne faut pas se dépêcher d’emprunter, malgré la hausse des taux

Le Bureau du Plan prévoit une inflation à 4,5% couplée à un taux d’intérêt à 3% pour 2023. Ce qui n’est pas spécialement une bonne nouvelle pour celles et ceux qui prévoient d’emprunter, notamment pour l’achat d’un bien immobilier. Toutefois, rien ne servirait de se dépêcher pour souscrire un crédit. Explications.

Le Bureau du Plan a dévoilé, jeudi dernier, ses prévisions économiques pour la Belgique en 2023. Prévisions pas follement réjouissantes: une inflation qui devrait atteindre 4,5%, ainsi qu’un taux d’intérêt à 3%. Bref, « on peut s’attendre à de nouvelles augmentations de prix dans les prochains mois », résume Philippe Ledent, économiste chez ING.

Les taux d’intérêt à 3% sont, eux, une relative bonne nouvelle pour les investisseurs. « Il y a un an, l’inflation conséquente ‘mangeait’ le capital des épargnants. Cela continue encore, mais on récupère une petite compensation grâce à ces taux élevés », détaille l’économiste.

Par contre, ces taux d’intérêt à 3% ne réjouiront pas celles et ceux qui envisagent d’emprunter. « Pour les ménages, il y a effectivement un impact clair pour les crédits hypothécaires ou de consommation, comme l’achat d’une voiture« , confirme Anh Nguyen, maître de conférence à la Louvain School of Management. « Pour tous ceux qui doivent emprunter, ce n’est pas une très bonne nouvelle, confirme Philippe Ledent. D’ailleurs, on observe déjà un certain ralentissement du marché immobilier. »

Faut-il dès lors se dépêcher pour souscrire un crédit ? Ou attendre (si possible) ? « Pas de panique », répond Anh Nguyen, qui table certes sur une légère hausse des taux dans les prochaines semaines, puis sur stabilisation. Idem pour Philippe Ledent : « La conviction des marchés financiers est que ces 3% sont un niveau maximum ».

Hausse des taux : « Si vous pouvez vous permettre d’attendre, attendez »

Du coup, pas le peine de se presser, estiment les deux experts. « Ce serait une vraie surprise que les taux soient bien plus élevés dans 6 mois, par exemple, précise Philippe Ledent. Emprunter aujourd’hui ou dans un mois, ça ne devrait pas faire une énorme différence. Pour le moment, les taux jouent au yo-yo entre 2,7% et 3%, donc on peut toujours essayer de ‘bien viser’. Actuellement, on est plutôt à 3,2%. »

« A court terme, c’est une mauvaise nouvelle pour l’emprunteur, abonde Anh Nguyen. Mais si on voit le verre à moitié plein, la marge d’augmentation du taux n’est plus très élevée. Comme on n’est plus très loin du taux maximum, il n’y a pas vraiment d’intérêt à se précipiter pour un emprunt. Si vous pouvez vous permettre d’attendre, attendez. »

Patienter… d’autant qu’il n’est pas impossible, sur le long terme, que les taux baissent. « Ce qui deviendrait alors intéressant pour l’investisseur immobilier« , considère Anh Nguyen. Taux vient à point à qui sait attendre ?