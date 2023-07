Grève chez Ryanair: près de 40% des vols annulés ce week-end à l’aéroport de Charleroi

Près de 40% des vols Ryanair depuis, et vers, l’aéroport de Charleroi seront annulés le week-end des 15 et 16 juillet en raison d’une grève des pilotes belges.

Mercredi, le secrétaire permanent CNE Didier Lebbe a confirmé une grève des pilotes de Ryanair basés en Belgique ce week-end. « Les perturbations devraient être importantes », a noté le syndicaliste. Dans une communication sur son site internet, la compagnie aérienne confirme ces propos, indiquant que près de 40% des vols prévus ce week-end à l’aéroport de Charleroi seront supprimés.

Samedi, 44 vols depuis, et vers, Charleroi seront annulés, indique le CEO de l’aéroport, Philippe Verdonck. Les informations concernant la journée de dimanche ne sont, elles, pas encore connues. Avec environ 40% de vols annulés, et un total de 152 vols prévus ce jour-là, comme indiqué sur le site de l’aéroport, il serait toutefois possible de s’attendre à l’annulation de près de 60 décollages et atterrissages.

Par ailleurs, aucun vol ne sera supprimé à Brussels Airport. En effet, les quelques vols Ryanair qui y transitent n’emploient pas de pilotes belges, et ne seront donc pas touchés par la grève. « Tous les passagers touchés par cette situation ont été notifiés des annulations et informés de la possibilité de déplacer leurs vols ou de recevoir un remboursement », note Ryanair.

Les pilotes revendiquent notamment des meilleurs salaires, en réaction aux coupes de 20% effectuées au début de la pandémie pour aider la compagnie aérienne à traverser la crise. Ni l’ultimatum lancé il y a une semaine à la direction, ni une réunion de la dernière chance mercredi n’ont abouti. Plus de 80% des pilotes basés à l’aéroport de Charleroi feront donc grève samedi et dimanche, selon Didier Lebbe.