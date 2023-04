Delhaize: nouveau blocage du dépôt de Zellik pour la nuit

Des syndicats protestent lors d'une réunion des syndicats et de la direction de la chaîne de supermarchés Delhaize, à Zellik, mardi 14 mars 2023. La chaîne de supermarchés a récemment annoncé son intention de vendre ses derniers magasins détenus en propre en Belgique, soit plus de 120 supermarchés, à des commerçants indépendants, dans le but de réduire les coûts.

© BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE