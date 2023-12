Que De Croo cesse de semer le trouble, demande Khattabi

Le Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld), ne doit pas utiliser sa fonction de Premier ministre pour promouvoir les positions de son parti, a demandé dimanche la ministre fédérale du Climat, Zakia Khattabi (Ecolo), interrogée sur les déclarations du chef de gouvernement sur une prolongation de 20 ans des centrales nucléaires.

« Cela m’a surpris, cela m’a fâché. Ce n’est pas la parole du Premier ministre, c’est celle du candidat Open Vld », a regretté Mme Khattabi sur le plateau des « Puncheurs » (RTL-TVi). « Qu’il cesse de semer le trouble en profitant de sa tribune de Premier ministre pour aborder l’agenda de l’Open Vld ». Selon M. De Croo, le prochain gouvernement devra « envisager une prolongation de 20 ans de Doel 4 et Tihange 3 » et « analyser consciencieusement le besoin d’agir sur Tihange 1 ».

Après une longue et vive polémique, le gouvernement fédéral s’est mis d’accord en mars 2022 sur la prolongation des deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge pour une durée de 10 ans. De longues négociations avec Engie ont été nécessaires pour mettre en œuvre cette décision qui a abouti à la conclusion d’une convention de 1.500 pages aujourd’hui finalisée et qui doit entamer son parcours politique.

Dans la majorité, le CD&V s’est réjoui de cette prise de position. Le MR estime quant à lui qu’il ne faut pas attendre la prochaine législature. « Le Premier ministre procrastine depuis longtemps étant donné le temps infini qu’il a mis pour prolonger deux réacteurs nucléaires. Nous savons tous depuis longtemps que c’est insuffisant. Aujourd’hui, renvoyant la patate chaude au prochain gouvernement, il dit qu’il faudrait prolonger d’autres centrales et peut-être que celles que nous prolongeons aujourd’hui de dix ans devraient l’être de vingt. Autant le faire tout de suite! », a déclaré jeudi à la Chambre la députée et ex-ministre de l’Énergie, Marie-Christine Marghem.