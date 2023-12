Prolongation du nucléaire: « L’accord avec Engie est bouclé »

« L’accord avec Engie est complètement finalisé », a déclaré la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten dans l’émission De Zevende Dag.

L’accord avec Engie en vue de prolonger l’activité de deux réacteurs nucléaires est bouclé, a annoncé dimanche la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten, au cours de l’émission « De Zevende Dag » (VRT).

En mars 2022, le gouvernement fédéral a décidé de prolonger de dix ans l’activité des réacteurs de Tihange 3 et Doel 4, les plus récents du parc nucléaire belge. La décision de principe a été suivie de longues négociations avec le groupe français Engie, opérateur des centrales nucléaires belges. A plusieurs reprises, des accords intermédiaires ont été annoncés. A la fin juin, les deux parties ont convenu des modalités de cette prolongation: échéances, financement du démantèlement et de la gestion des déchets, etc.

L’accord, riche de 1.500 pages, est finalisé et sera soumis au gouvernement. Les textes qui le mettent en oeuvre seront ensuite envoyés au Conseil d’Etat avant d’atterrir au parlement. L’inscription d’une prolongation de vingt ans plutôt que dix ans -comme le réclament plusieurs partis- est jugée « absurde » par la ministre. L’accord sera considéré comme clos lorsque la Commission européenne aura donné son feu vert.