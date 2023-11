De Croo ouvre la porte à une prolongation de 20 ans du nucléaire

Pour le Premier ministre, le prochain gouvernement devra aller plus loin que la prolongation de 10 ans actuellement en vigueur.

Pour le Premier ministre Alexander De Croo, le gouvernement suivant devra envisager une prolongation du nucléaire de 20 ans, via Doel 4 et Tihange 3 et « analyser consciencieusement le besoin d’agir sur Tihange 1. »

Le gouvernement fédéral est en train de finaliser les détails de l’accord conclu avec Engie sur la prolongation de 10 ans des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3. Mais, pour le libéral flamand, le prochain gouvernement devra aller plus loin.

« La décision que nous avons prise avec le gouvernement porte sur la prolongation de 10 ans de Doel 4 et Tihange 3. Et c’est déjà beaucoup plus que ce qui était attendu. Mais le prochain gouvernement doit certainement pouvoir envisager une prolongation de 20 ans par après« , a-t-il déclaré mardi à L’Echo, en marge de l’European Business Summit à Bruxelles. « Engie a d’ailleurs fait savoir que cette option n’était pas impossible« , a-t-il complété dans une déclaration relayée mercredi par le quotidien.

Nucléaire: De Croo évoque le redémarrage de Tihange 1

Le Premier ministre n’a pas non plus fermé la porte à la possibilité de prolonger une troisième unité. « Doel 1 et 2 sont trop vieux et il est techniquement trop difficile d’envisager de les prolonger, mais je pense qu’il serait utile de se pencher sur ce que l’on peut encore faire avec Tihange 1« , a-t-il avancé.

En juillet dernier, le gouvernement fédéral et Engie ont confirmé le scénario « Flex-LTO », qui prévoit un redémarrage de Doel 4 et Tihange 3 pour 10 ans à l’hiver 2025, comme scénario privilégié par les deux parties.

En parallèle, un accord a été conclu sur une première série de documents de transaction qui apportent une sécurité juridique aux accords conclus avec la confirmation du montant forfaitaire de 15 milliards d’euros pour la gestion des déchets nucléaires.

L’entreprise avait confirmé début juillet avoir commandé le combustible nécessaire pour la prolongation pour 10 ans des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3.