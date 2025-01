Une conférence d’un réseau d’extrême droite organisé au Parlement flamand grâce au Vlaams Belang

Jeudi, le réseau d’extrême droite Patriots Network organise une conférence au Parlement flamand, sur invitation du Vlaams Belang. Des collectifs antifascistes bruxellois se rassembleront en marge de l’événement.

Le réseau international d’extrême droite Patriots Network donnera une conférence ce jeudi au Parlement flamand à l’invitation du Vlaams Belang. L’information, dévoilée, mardi, par des organisations antifascistes, a été confirmée par le service de presse du Parlement flamand.

Le réseau avait initialement prévu d’organiser cet événement dans un restaurant de la Grand-Place de Bruxelles, La Chaloupe d’Or. Mais ce dernier, sous pression d’associations antifascistes bruxelloises, a annulé la conférence, en affirmant son caractère apolitique. C’est finalement à l’invitation du Vlaams Belang que le Patriots Network a trouvé une salle au Parlement flamand. L’institution parlementaire l’a confirmé à Belga. Une invitation d’un groupe parlementaire est conforme au règlement du Parlement, selon le service de presse.

Fondé par un ancien du RN

Le Patriots Network est un réseau international de partis et de personnalités d’extrême droite, fondé par un ancien dirigeant des jeunes du Rassemblement national (RN) marseillais. Ce dernier, Enzo Alias-Blanes, a été mis en cause en 2022 par des photos de lui faisant le salut nazi. Le Patriots Network est notamment actif en Italie, France, Allemagne, Tchéquie, aux Pays-Bas, au Brésil, au Portugal, en Belgique et aux États-Unis.

Les invités attendus jeudi sont non seulement le président du réseau Enzo Alias-Blanes, mais aussi l’eurodéputé français Thierry Mariani (RN), le député VB Johan Deckmyn, ou encore l’AfD allemand Markus Bucheit. Selon le compte X du Patriots Network, le « coordinateur wallon » du réseau était l’an dernier encore Noa Pozzi, ex-tête de liste liégeoise du parti d’extrême droite « Chez Nous« . Ce dernier a rejoint dernièrement le Mouvement Réformateur (MR) après approbation personnelle du président du parti Georges-Louis Bouchez, non sans provoquer des critiques en interne, notamment de la part de l’ex-Première ministre Sophie Wilmès.

Des collectifs antifascistes bruxellois ont appelé à un rassemblement, jeudi soir, place Surlet de Chokier, contre la venue de ce réseau d’extrême droite au Parlement flamand, à quelques pas de là.