Un ex-membre d’extrême droite au MR: « Chacun a droit à une seconde chance »

L’ex-membre du parti d’extrême droite Chez Nous, Noa Pozzi, rejoint les rangs du MR. L’intéressé dit avoir « définitivement tourné la page », alors que le parti libéral plaide pour le « droit à la seconde chance ».

Le ministre-président wallon Adrien Dolimont (MR) n’a pas rejeté l’intégration dans son parti d’un chef de file d’extrême droite qui a promis publiquement ce week-end de renoncer à ses engagements passés.

Les valeurs d’extrême droite « n’ont rien à faire chez nous: l’extrême droite, on condamne assez fermement », a déclaré le chef du gouvernement wallon, sur Bel-RTL. « Après, sur les procédures d’intégration, je pense que tout le monde a droit à une seconde chance. Il faut juste assumer pleinement qu’on abandonne toutes les thèses de l’extrême droite. »

Adrien Dolimont reconnaît qu’il n’est pas au fait des discussions qui ont eu lieu en amont pour s’en assurer. L’arrivée au MR de Noa Pozzi, qui était encore en juin dernier tête de liste liégeoise de la formation d’extrême droite « Chez Nous » pour la Chambre, aurait dû être précédée d’une consultation en interne, avait estimé dimanche soir l’ex-Première ministre MR Sophie Wilmès, tout en disant comprendre qu’on puisse changer d’avis dans un parcours de vie.

« Je suis prêt à démontrer ma bonne volonté par tous les moyens », écrivait Noa Pozzi sur Facebook samedi. « Ainsi, je réaffirme ici publiquement ma pleine et entière adhésion aux valeurs libérales. Bien qu’ayant été tête de liste aux élections fédérales pour le parti Chez Nous, je l’ai dit et je le répète : non, mes convictions ne sont plus celles qui sont défendues dans ce parti et oui, j’ai définitivement tourné la page de cette partie de ma vie », selon l’intéressé.

Pour Georges-Louis Bouchez, « notre but doit être de ramener les gens dans le giron démocratique et non l’inverse. Cette opération a déjà été faite avec des militants PTB par exemple ».

Interrogé sur la crainte d’une diffusion des idées d’extrême droite au sein du MR, Adrien Dolimont a dit ne pas la partager. « Il faut avoir une droite assumée et démocratique, c’est cela qui évite d’avoir des extrêmes tels que Chez Nous », a-t-il défendu.