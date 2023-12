Sondage: le PTB en tête à Bruxelles, l’Open Vld sombre en Flandre

Le PS en tête en Wallonie, le PTB à Bruxelles et le Vlaams Belang en Flandre: voici les principaux enseignements d’un sondage électoral.

Le PS redresse la tête en Wallonie mais reste à la peine à Bruxelles où c’est le PTB qui prend la première place, selon un sondage Ipsos réalisé pour le compte du Soir et de RTL-TVi. Les communistes sont en revanche en baisse en Wallonie. En Flandre, l’Open Vld touche le fond.

En Wallonie, les socialistes recueillent 23,9% des intentions de vote devant le MR stable à 20%. Le PTB est en net recul à 14% des intentions de vote, au même niveau qu’Ecolo alors que les Engagés recueillent 13,8%. DéFI ne parvient toujours pas à dépasser les 5% dans le sud du pays.

A Bruxelles, la lutte pour leadership livre des résultats fluctuants suivant les sondages. Le PTB est donné en tête avec 19,3% des intentions suivi du MR avec 18,1% et des écologistes avec 16,8%. Le PS poursuit sa tendance à la baisse et est désormais classé quatrième avec 15,7%. DéFI et les Engagés suivent avec respectivement 9,1% et 7,2% des intentions de vote.

En Flandre, la domination du Vlaams Belang se confirme avec 25,1% des intentions de vote suivi par la N-VA à 22%. Vooruit, frappé par le retrait de son emblématique président Conner Rousseau, ne recueille plus que 13,8%. Le CD&V est quatrième à 11,7% suivi du PTB/PVdA à 9,7% et de Groen à 9,2%. L’Open Vld, parti du Premier ministre Alexander De Croo, poursuit sa descente. Il est classé à la dernière place avec 7,1%.

Le sondage a été réalisé en ligne du 4 au 11 décembre auprès de 2.600 personnes. La marge d’erreur est de 3,1% en Flandre et en Wallonie et de 4% à Bruxelles.