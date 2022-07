Grève de Ryanair ce week-end: à quoi ai-je droit si je suis bloqué à l’étranger?

Si votre vol est annulé moins de deux semaines avant le départ, vous êtes en droit de demander (en plus du remboursement du billet) une indemnisation forfaitaire. Le Vif fait le point.

Les pilotes de la compagnie Ryanair en Belgique et en France mènent une nouvelle action de grève ces samedi 23 et dimanche 24 juillet. Les raisons de la nouvelle action sont identiques à celles qui avaient conduit au mouvement mené fin juin. « Les pilotes ont accepté de lâcher 20% de leur salaire pendant la crise, ils attendent désormais de les récupérer. La crise est finie, l’activité est même plus importante qu’avant », rappelle Didier Lebbe, de la CNE. La liste des vols annulés n’est pas encore disponible, mais des perturbations sont attendues. Certains vacanciers risquent donc de ne pas pouvoir rentrer chez eux à la date prévue.

Si vous ne pouvez pas rentrer chez vous avec le vol prévu, Charlotte van den Branden de Reeth, porte-parole du SPF Mobilité et Transports explique au Vif ce à quoi vous avez droit.

Selon le SPF Economie, si votre vol de retour a été annulé par la compagnie aérienne, vous avez le choix entre vous faire rembourser votre billet sans frais supplémentaires ou accepter un autre vol de retour que vous proposerait la compagnie aérienne. Celle-ci n’est pas tenue de verser une quelconque indemnisation supplémentaire.

Hébergement à l’hôtel

Si le vol de retour proposé n’a pas lieu le même jour que le vol initialement prévu, la compagnie aérienne devra prendre en charge votre hébergement à l’hôtel. Toutefois, si le vol est maintenu mais que vous ne pouvez pas le prendre en raison de mesures prises par les autorités (par exemple, la mise en quarantaine de votre hôtel), la compagnie aérienne n’est pas légalement tenue de vous rembourser ou de vous proposer un autre vol. Pour les frais qui ne sont pas pris en charge par la compagnie aérienne, les voyageurs doivent en principe les supporter eux-mêmes, pour autant que les autorités (locales, nationales, européennes) n’interviennent pas (par exemple pour la quarantaine ou le rapatriement). Le cas échéant, les voyageurs peuvent s’adresser à leur compagnie d’assurances. Vérifiez les conditions de votre éventuelle police d’assurance voyage ou contactez votre assureur ou votre intermédiaire d’assurance.

Réclamations

Lorsque votre vol est annulé ou retardé, il faut d’abord et avant tout prendre contact avec le service clientèle de la compagnie aérienne. Celle-ci vous rembourse généralement d’elle-même.

Si celle-ci ne répond pas dans un délai raisonnable (3-4 semaines) ou si vous n’êtes pas d’accord avec sa réponse, vous pouvez alors prendre contact avec le service droits des passagers du SPF Mobilité. Un formulaire est disponible en ligne. Ajoutez-y certainement toutes les pièces et preuves en votre possession (carte d’embarquement, courriers échangés avec la compagnie aérienne,…) et rédigez une courte description des circonstances des faits.