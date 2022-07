Nouvelle grève de Ryanair les 23 et 24 juillet

Nouvelles tensions sociales chez Ryanair: les pilotes basés en Belgique repartent en grève le week-end du 23 et 24 juillet. De quoi impacter les vacances de certains…

La cause de ce nouveau mouvement social qui paralysera plusieurs vols fin juillet? « Le mépris et l’arrogance dont fait preuve la direction de Ryanair depuis la grève de juin dernier et la poursuite du non-respect de la législation belge », explique au Soir Didier Lebbe (secrétaire permanent CNE). Des revendications qui restent donc inchangées par rapport à la première salve de grèves qui s’était abattue les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin.