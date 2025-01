Flexi-job: voici le nouveau plafond à respecter, sous peine de perdre sa pension

Depuis le 1er janvier 2025, les personnes en préretraite qui travaillent en flexi-job ne peuvent plus dépasser une certain plafond de revenus annuels, sous peine que leur pension soit diminuée, voire suspendue.

L’engouement pour les jobs complémentaires se poursuit. Au deuxième trimestre de 2024, l’Office national de sécurité sociale (ONSS) comptait pas moins de 172.254 flexi-jobs, contre 142.026 pour la même période un an plus tôt. Les profils des travailleurs qui optent pour ce type de contrats sont variés, allant de l’employé de bureau qui souhaite arrondir ses fins de mois ou s’adonner à une autre passion – l’horeca, par exemple – au pensionné qui aimerait un petit complément de revenus.

A l’heure actuelle, les travailleurs en flexi-job toujours actifs ne peuvent pas dépasser un plafond de 12.000 euros nets par an. Autrement dit, ils ne paient d’impôts sur ces revenus que s’ils excèdent cette limite. Ce qui n’est pas le cas pour les flexi-jobeurs retraités. En effet, les personnes qui travaillent sous contrat flexi-job durant leur prépension ou après avoir atteint l’âge de la retraite ont un plafond de revenu illimité. Mais cela va changer en 2025, indique le Service fédéral des Pensions.

Jusqu’à l’année dernière, il existait un seul plafond annuel de revenus professionnels, ce qui incluait les salaires perçus via un contrat de flexi-job. Mais depuis janvier, un plafond distinct a été instauré. Concrètement, toute personne ayant opté pour une pension anticipée et travaillant sous contrat flexi-job ne doit pas dépasser le plafond de 7.876 euros net par an. Il est bien sûr autorisé de gagner plus, mais en cas de non-respect de cette limite, le travailleur peut voir sa pension réduite proportionnellement, voire être suspendue.

Nouveau plafond pour un flexi-job: qui est concerné?

Ce plafond supplémentaire s’applique uniquement aux travailleurs ayant pris une pension anticipée – éventuellement cumulée avec une pension de survie –, c’est-à-dire qui n’ont pas encore atteint l’âge légal de la retraite. A partir du 1er janvier de l’année où celui-ci est atteint, les travailleurs peuvent à nouveau commencer à gagner des revenus professionnels illimités. Ainsi, si la personne atteint l’âge légal de la pension le 1er décembre 2025, celle-ci peut gagner des revenus professionnels illimités dès le 1er janvier 2025.

Sont exempts de ce plafond supplémentaire: les travailleurs avec 45 ans de carrière au début de la première pension de retraite belge; les personnes mariées à une personne qui reçoit une pension au taux ménage; celles qui reçoivent uniquement une ou plusieurs pensions de survie, mais pas de pension de retraite; les travailleurs mis à la pension d’office (par exemple militaire ou pensionné pour cause d’inaptitude physique); et les travailleurs percevant une pension de retraite dans un régime spécial (personnel navigant, marins, mineurs) dont la carrière remplit certaines conditions.