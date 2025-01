Une augmentation des pensions devrait intervenir assez rapidement en ce début d’année 2025, selon les prévision du Bureau fédéral du Plan. Ce dernier prévoit un dépassement de l’indice-pivot dès ce mois de janvier, ce qui se répercuterait le mois suivant sur les pensions. Explications.

La nouvelle année rimera avec indexation des salaires pour plusieurs catégories de travailleurs, dont les employés de la commission paritaire 200, comptant pour environ un demi-million de personnes en Belgique. Mais outre les salaires, l’indexation automatique devrait également intervenir en faveur des pensions.

Selon les dernières prévisions d’inflation du Bureau fédéral du Plan, l’indice-pivot devrait être dépassé en ce mois de janvier 2025. Cet indice sert de valeur de référence, qui lorsqu’elle est atteinte ou dépassée entraîne automatiquement une indexation des allocations sociales, dont les pensions, mais également des salaires dans le secteur public. Cette indexation signifie que les traitements sont adaptés à l’augmentation du coût de la vie.

«À partir du moment où l’indice-pivot est atteint, l’indexation pour ces deux traitements est de 2%. Il s’agit d’un pourcentage fixe, mais on ne peut pas prévoir exactement à l’avance le moment où il sera appliqué», commentait Jean-Luc Vannieuwenhuyse, expert juridique chez SD Worx, interrogé sur l’indexation automatique.

L’indice-pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été dépassé pour la dernière fois en avril 2024. La répercussion n’intervient pas directement sur les traitements visés: pour les allocations sociales, elle s’applique le mois suivant, et deux mois après pour les salaires dans la fonction publique. Si l’indice-pivot est bien dépassé en ce mois de janvier, les pensions devraient donc augmenter dès le mois de février 2025. «Votre pension ou autre allocation est automatiquement augmentée. Vous ne devez effectuer aucune démarche», précise le Service fédéral des pensions sur son site internet.

Ce dépassement de l’indice-pivot devrait être le seul de l’année 2025, prévoit le Bureau du Plan. Une prévision à confirmer au cours de l’année, selon l’évolution de l’inflation, soit l’augmentation du coût de la vie. En moyenne, l’inflation a atteint 3,1% en 2024 et devrait ralentir à 2,2% en 2025, contre 4,06% en 2023 et 9,59% en 2022.

D’autres changements pour les pensions en 2025

Outre cette hausse, d’autres éléments vont intervenir en 2025 sur les pensions: l’âge légal passe de 65 à 66 ans, la pension anticipée passe de 64 à 65 ans, l’accès à la pension minimum devient plus strict et enfin les premiers candidats au bonus pension pourront le recevoir.

Sur ce dernier point, il convient de rappeler que le bonus pension est un incitant financier qui a été remis en action en juillet dernier, à l’attention des futurs pensionnés, afin de les maintenir plus longtemps à l’emploi. Pour y avoir recours, le pensionné doit justifier d’une période de travail supplémentaire d’au moins 6 mois au-delà de la date de sa pension anticipée. Les premiers bonus seront versés aux personnes qui partiront à la retraite à partir de ce 1er janvier 2025, six mois après juillet 2024 donc.

Ce mécanisme n’est pas vraiment nouveau, puisqu’il avait déjà été introduit en Belgique en 2006, puis modifié en 2014, avant sa suppression un an plus tard et enfin sa réintroduction l’an dernier. Le travailleur peut prolonger sa carrière plus longtemps encore, au cours de maximum trois années de travail, après l’âge de la pension anticipée ou de la retraite. Pour chaque année de travail supplémentaire, le travailleur se constituera un bonus, au prorata des jours effectivement prestés. Le bonus pension s’adresse aussi bien aux salariés qu’aux indépendants et aux fonctionnaires.

Le montant sera majoré pour les carrières longues, c’est-à-dire pour les personnes qui doivent prester 43 ou 44 années avant d’avoir accès à la pension anticipée. Le montant maximal qu’ils pourront ainsi accumuler atteindra jusqu’à 35.347,59 euros nets au bout de trois ans. Tous les montants actuels des bonus pensions sont basés sur l’index de mai 2024. Ces montants augmenteront à chaque indexation.