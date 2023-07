Voici qui a racheté le (coûteux) Observatoire de Cointe, à Liège

L’Observatoire de Cointe, propriété de la Région wallonne depuis plus de 20 ans, vient de trouver acquéreur à l’issue d’une vente aux enchères. Un businessman proche de plusieurs Diables rouges, associé à un ex-manager du fleuron liégeois EVS, ont remporté le bien pour 1.625.000 euros. Mais la vente se voit déjà contestée par un mouvement citoyen. L’objectif? Garder ce bâtiment d’exception dans le giron public.

Vitres brisées, humidité, moisissures… Niché au sommet de la colline de Cointe, au cœur d’un parc privé verdoyant, l’Observatoire a grise mine. Les coûts de rénovation du bâtiment qui abritait jadis l’Institut d’astrophysique de l’université de Liège sont estimés entre 12 et 15 millions d’euros. Intenable pour les finances wallonnes, a tranché le ministre du Budget Adrien Dolimont (MR). Sa solution? Vendre le site au privé.

32.000 signatures

De cabinets en tables de ministres, ce dossier voyage depuis 2001, date à laquelle la Région wallonne rachète le site à l’Université de Liège. Mais, sans affectation, l’Observatoire subit l’usure du temps. En 2017, une pétition lancée par l’asbl urbAgora et d’autres réclame une restauration culturelle et scientifique. Elle récolte plus de 32.000 signatures.

En juin 2020, la ministre du Patrimoine Valérie De Bue (MR) signe un arrêté de classement partiel. Un an plus tard, Jean-Luc Crucke (Les Engagés), alors ministre wallon MR des Finances et du Budget, retire le bien de la liste des bâtiments à vendre. Une collaboration avec la faculté d’architecture de l’ULiège s’enclenche. «On avait l’impression d’avoir gagné à ce moment-là», déclare François Schreuer (Vega), coordinateur d’urbAgora et fer de lance de la mobilisation citoyenne. Mais le projet explose en plein vol: en janvier 2022, suite à des dissensions au sein du MR, Crucke démissionne. Dolimont le remplace et annonce vouloir vendre le site.

La vente aux enchères a eu lieu le 26 juin. Et c’est un résident du parc privé, Fabrice Louette, qui l’a remportée. Il s’est associé à Luc Doneux, ex-manager à Hong Kong de la société liégeoise EVS, aujourd’hui actif chez Riedel, une autre société active dans la diffusion vidéo numérique. Les deux hommes n’ont pas réagi à nos sollicitations.

Cofondateur en 1997 de l’agence de voyage Halloween spécialisée dans les sports d’hiver pour étudiants, Louette a géré le café L’Aventure dans le Carré à Liège entre 2000 et 2005. En 2007, il revend Halloween au groupe français Travel Horizon et se diversifie dans le foot et l’immobilier.

Louette était notamment, via sa société luxembourgeoise Image Rights, administrateur de KHDB Management, elle aussi logée au Grand-Duché. KHDB gère les droits à l’image du Diable rouge Kevin De Bruyne. Une machine à cash dont Louette a été évincé en 2015. Il réclamait à KHDB 1,5 million d’euros en 2017 devant les tribunaux luxembourgeois. L’affaire serait toujours en cours.

Observatoire de Cointe, en 2021. Belga Images

L’écurie d’Henrotay

Dans la nébuleuse des sociétés belges et luxembourgeoises de Fabrice Louette, on croise le sulfureux agent de joueurs Christophe Henrotay, le père de Thibaut Courtois ou encore l’ex-Diable rouge Daniel Van Buyten. Louette est «très proche» d’Henrotay, selon un fin connaisseur du milieu du football. «Louette gère les placements immobiliers de plusieurs joueurs de l’écurie d’Henrotay, ainsi que leurs droits à l’image.» Outre Kevin De Bruyne, on retrouve Thibaut Courtois, Kevin Mirallas, Daniel Van Buyten… Ce dernier a d’ailleurs investi avec Henrotay et Louette dans le Guillemins Business Center, tout proche de la gare Calatrava à Liège.

En tant que résident du parc, Louette est membre de l’Association des propriétaires du parc de Cointe (APPC). Le quartier, privatisé, est soumis à des règles très strictes. «Les parcelles doivent être affectées à la construction de villas, cottages ou maisons unifamiliales», précise le règlement de l’APPC. Or, avec le cabinet d’architecture Plan 9, Louette et Doneux prévoient pas moins de 20 logements de luxe. On est donc loin d’un logement «unifamilial»…

De 13 à 20 logements à l’Observatoire de Cointe ?

Mais une résolution adoptée par le conseil d’administration de l’APPC en décembre 2022 semble voler au secours des deux hommes. Celle-ci précise que le nombre total de logements créés «ne pourra en aucun cas conduire à une densité résidentielle sur le site qui différerait sensiblement de la densité résidentielle actuelle du parc privé (9 logements par hectare).» La parcelle de l’Observatoire étant d’une superficie de 1,442 hectare, le nombre maximum théorique de logements serait de 13. Or le projet immobilier en compte 20, soit 54% de logements de plus que le seuil fixé… «Le conseil d’administration tranchera», nous précise la présidente de l’APPC, Béatrice Smal-Goffin.

Les «fans» de l’Observatoire fédérés par urbAgora sont, eux, favorables à un projet alternatif respectant le caractère scientifique et culturel du lieu. En mai, un pique-nique géant dans le parc de l’Observatoire a réuni près de 600 personnes opposées à la privatisation du site. Mi-juin, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer (PS) écrivait à Adrien Dolimont, le sommant de laisser une chance au projet alternatif. Sans succès.

Un pique-nique citoyen a réuni en mai près de 600 personnes opposées à la vente au privé de ce bâtiment d’exception. Photo: DR.

Façadisme et recours en justice

Pour François Schreuer, le projet Louette «relève du façadisme: on garde l’enveloppe et on démolit tout ce qui gêne à l’intérieur, notamment l’amphithéâtre qu’exploite la Société astronomique de Liège.» Seuls deux espaces lui resteront accessibles, «ce qui ne suffit pas à organiser stages, conférences, bibliothèque, etc.», poursuit Schreuer. «Qu’Adrien Dolimont se soit montré indifférent à cet enjeu me choque.»

Le bien a été adjugé à 1.625.000 euros, un prix bien supérieur à celui de départ (950.000 euros). Comme l’offre dépasse 1,25 million d’euros, le feu vert du Parlement wallon est requis. Mais un collectif d’associations – urbAgora, la SAL et les Amis de l’Université – a annoncé contester la vente en justice. L’Observatoire de Cointe n’en finit pas de faire tourner les têtes.

Nicolas Gobiet et David Leloup