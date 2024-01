Raoul Hedebouw lance une campagne centrée sur la fiscalité et le pouvoir d’achat

« 2024 est pour nous le momentum », a déclaré le président du PTB Raoul Hedebouw dimanche à l’occasion des vœux du parti à Anderlecht. « Avec vous, nous allons mettre la pression pour de vrais changements. Parce que le changement est nécessaire », a-t-il lancé devant les militants.

Le président des communistes a centré son discours sur le pouvoir d’achat et la fiscalité : « Comment se fait-il qu’une femme de ménage paye aujourd’hui davantage d’impôts qu’une multinationale ? », s’est-il interrogé, prenant l’exemple du groupe Colruyt. « 0,27% de taxes. 0,27% ! Wablief? (pardon ?) », a-t-il lancé, suscitant les huées des militants. « On paye des taxes même quand on fait nos courses, et c’est plus élevé que le pourcentage d’impôts que paye le groupe Colruyt », a-t-il observé, demandant de supprimer la TVA sur les produits alimentaires et les produits de première nécessité. « C’est le bon sens ».

« Quel parti s’est battu et a imposé la TVA réduite sur l’énergie ? Le PTB. Quel parti a révélé les privilèges de la classe politique ? Le PTB », a-t-il notamment énuméré. « Nous allons continuer ».

Le président des communistes s’en est pris aux libéraux, mais aussi aux socialistes – « qui se foutent de la tête du monde » – ainsi qu’aux nationalistes flamands de la N-VA et du Vlaams Belang « qui mange dans la main des super-riches ».

« Il est temps pour une vraie taxe des millionnaires. Maintenant ! Tax the rich », a-t-il conclu sous les applaudissements.

Pour Raoul Hedebouw, 2024 sera le moment de confirmer dans les urnes les intentions de vote dans les sondages, qui donnent le parti comme 2e ou 3e force politique à la Chambre. « Nous devons y parvenir dans les semaines et les mois à venir. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir, luttons ensemble, pour que les sondages deviennent une réalité. »