«Manifestants, pas criminels» : pourquoi le projet de loi «anticasseurs» suscite une vive contestation

Le projet de loi « anticasseurs », porté par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, sera à nouveau débattu à la Chambre, mercredi. Syndicats et acteurs de la société civile mèneront une double action, à Bruges et à Bruxelles, pour dénoncer ce texte. Dans les rangs politiques, PS et Ecolo plaident pour des amendements.

Les débats risquent d’être houleux, mercredi après-midi, en Commission Justice. Le controversé projet de loi du ministre Vincent Van Quickenborne (Open VLD) pour une justice « plus humaine, plus rapide et plus ferme » sera à nouveau examiné et, dans la foulée, soumis au vote des députés. Mais en l’état, le texte est loin de faire l’unanimité.

Un article en particulier cristallise les tensions : celui que beaucoup qualifient « d’anticasseurs », qui permet à un juge d’assortir d’une interdiction de manifester une peine prononcée pour des actes de violence ou de dégradations commises lors d’un « rassemblement revendicatif ». Concrètement, les fauteurs de troubles lors d’une précédente action pourraient ainsi se voir interdits d’accès aux manifestations durant trois ans, voire six en cas de récidive.

Le flou règne

Ce qui inquiète les syndicats, c’est le caractère particulièrement large des faits visés par le ministre Van Quickenborne. Certes, le projet de loi évoque des actes graves, tels que des menaces d’attentat, des meurtres ou des lésions corporelles volontaires. Mais le texte englobe également le vandalisme, les incendies ou la dégradation de biens. « Dès lors, quid d’un feu de palettes un jour de grève ? Quid d’un trottoir ou d’une façade salie, même par de la peinture lavable ? Quid du blocage d’un magasin d’alimentation? Quid d’un jet d’œufs ou de tomates lors d’une action militante ? », s’interroge la FGTB.

La notion de « rassemblement revendicatif » est également jugée trop floue par le front commun syndical. Si le ministre de la Justice a assuré que les actes commis durant une action de grève ne seraient pas visés par le texte, le président de la FGTB Thierry Bodson en doute fortement. « J’ai fait relire ce texte par de nombreux juristes, et tous s’accordent à dire que les mobilisations syndicales et les piquets de grève pourraient être concernés », s’indigne la figure de proue du syndicat socialiste, qui voit en ce texte une grave atteinte à la démocratie. Thierry Bodson a d’ailleurs fait un saut au Boulevard de l’Empereur, lundi, pour faire part de ses inquiétudes aux députés socialistes. “Cela fait quatre ou cinq ans que je n’y étais plus allé. Mais là, la situation est inhabituelle et il était nécessaire de faire le point », a-t-il assuré dans les colonnes de La Libre.

PS et Ecolo réclament des « ajustements »

Face à ces nombreuses interrogations, le front commun syndical appelle au retrait définitif du projet de loi. FGTB, CSC et CGSLB mèneront une action en ce sens devant le cabinet de Vincent Van Quickenborne, mercredi dès 10h, avec pour slogan « manifestants, pas criminels ». En parallèle, une action sera également organisée devant le tribunal de Bruges, où doit se dérouler le procès des 14 militants de Greenpeace, poursuivis pour avoir mené une manifestation « pacifiste » dans le port de Zeebrugge, en avril dernier. La Ligue des Droits humains, Solidaris, le CEPAG, PAC, le MOC, FOS, Progress lawyers network, le Ciré, Soralia, Lattitude jeunes, Esenca et Liages ont notamment confirmé leur présence aux actions.

Outre la pression exercée par les syndicats et la société civile, la contestation est également vive dans les rangs politiques, particulièrement à gauche. Tant les écologistes que les socialistes ont fait savoir que le texte ne pourrait être voté en l’état. Les deux formations appellent à des amendements. « Aujourd’hui, ce texte n’est pas assez clair pour répondre à une série d’inquiétudes légitimes, a notamment commenté le député Khalil Aaouasti (PS). Si l’objectif n’est pas de viser les mouvements sociaux et de grève, il faut pouvoir le dire clairement. Il faut pouvoir écrire ce que l’on a dit. »