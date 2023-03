Le jour où Vincent Van Quickenborne a été communiste (podcast)

Jean-Pierre De Bandt

Un grand avocat, chez qui le tout jeune libéral fera un stage et qui le rappellera, après ses études. «A la fin de mon cursus en droit, j’étais plus intéressé par l’économie. J’ai donc commencé à postuler dans des banques. J’allais pouvoir commencer à la Kredietbank, il ne me restait plus qu’à signer quand il m’a appelé: “Vincent, viens, j’ai quelque chose pour toi.” Il avait un groupe de réflexion pour une Belgique fédérale, le groupe Coudenberg, mais il voulait quelque chose de nouveau et c’est moi qui devais le diriger. “Je vais te donner un bureau, tu peux commencer”, m’a-t-il dit. Sur l’autoroute entre Bruxelles et Courtrai, j’ai appelé mon frère: “Qu’est-ce que je dois faire?”. Mon frère m’a demandé: “Que te dit ton cœur?”. J’ai choisi l’asbl. J’ai ensuite rencontré Bert Anciaux, nous avons créé ID21, qui s’est associé à la Volksunie et j’étais lancé.»