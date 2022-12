Fuite de messages WhatsApp: l’opposition tire à boulets rouges sur Alexander De Croo

Le Premier ministre De Croo est convoqué au Parlement suite à des questions sur la fuite de messages Whatsapp détaillant le budget. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas épargné par l’opposition.

Sander Loones (N-VA) a ouvert le débat en demandant la transparence. « Tout le monde se concentre sur ces messages Whatsapp, qui n’existaient pas au départ et semblent maintenant exister. Mais il s’agit surtout de savoir ce qui se cache derrière ces messages. Il s’agit de chiffres et d’un gouvernement qui doit nous conduire à travers la tempête d’une manière qui inspire la confiance. C’est de cela qu’il s’agit, Monsieur le Premier ministre : le Parlement, les contribuables peuvent-ils vous faire confiance ? Vous nous montrez toutes sortes de choses, vous nous dites toutes sortes de choses, mais j’ai l’impression que vous ne nous montrez pas tout, ne nous dites pas tout. Allez-vous enfin tout dire et tout montrer ? Toute communication entre votre cabinet et celui de Mme De Bleeker ? Il est temps de donner enfin de la transparence ».

Le Vlaams Belang, lui, appelle à la démission du gouvernement. « Dans un pays civilisé, le gouvernement démissionnerait aujourd’hui. Quand garderez-vous l’honneur pour vous ? Que doit-il se passer en Belgique en 2022 pour que le gouvernement, ou au moins le Premier ministre, démissionne ? Un mensonge suffirait-il ? Dites-le nous, car il n’y a personne ici qui sache encore », a déclaré la députée d’extrême droite Barbara Pas.

Au cdH, Catherine Fonck a également demandé au Premier ministre de mettre à disposition tous les documents. Elle a également accusé le Premier ministre d’avoir fait porter le chapeau à sa secrétaire d’Etat Eva De Bleeker (Open VLD). « J’attends vos explications, elles doivent être étayées. (…) Seules des preuves sont maintenant de nature à lever les doutes et à crédibiliser le gouvernement », a-t-elle déclaré.

Avant de revenir sur le fond de l’affaire, le Premier ministre a commencé par expliquer pourquoi il n’a pas pu se rendre au Parlement mardi: il a rencontré les partenaires sociaux, le Premier ministre du Vietnam et les parents d’Olivier Vandecasteele, le travailleur humanitaire détenu depuis des mois en Iran, et condamné à 28 ans de prison. « Les membres du cabinet sont évidemment en contact les uns avec les autres », a-t-il ensuite admis. « Oui, également par le biais de messages. Bien sûr qu’il y a des messages sur le budget. Mais un message ne peut jamais révoquer une décision officielle d’un gouvernement. En aucun cas. » Alexander De Croo a également réaffirmé qu’il n’y a « aucun message qui donne le feu vert pour modifier la note générale sur le budget ».