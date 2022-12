Echanges autour du budget sur WhatsApp: du pain bénit pour l’opposition

Alexander De Croo a-t-il dissimulé la vérité au parlement, à propos de la polémique sur le budget ? Entre majorité et opposition, les versions divergent, suite aux informations de « Knack ». La séquence risque en tout cas de nuire à l’Open Vld et au Premier ministre, au nord du pays, où l’opposition capitalise sur ces polémiques budgétaires.

« Une tempête dans un verre d’eau ». C’est en ces termes que l’on qualifiait ce mardi après-midi, au cabinet du Premier ministre, les informations publiées par « Knack » plus tôt dans la journée. En soirée, Alexander De Croo réagissait lui-même avec une certaine véhémence sur la VRT, disant « ne pas accepter » les accusations de mensonge dont il fait l’objet. Il livrera ses explications à la Chambre ce mercredi.

Le magazine néerlandophone a en effet dévoilé mardi matin le contenu d’échanges sur WhatApp, qui ont fait l’objet de bien des interrogations ces dernières semaines.

Une « erreur matérielle » qui a coûté cher à De Bleeker

En novembre, pour rappel, la secrétaire d’Etat au Budget, Eva De Bleeker (Open Vld) remettait à la Chambre des tableaux budgétaires qui ne correspondaient pas à la mouture initiale, telle qu’elle avait été approuvée en kern. Le député d’opposition Sander Loones (N-VA) soulevait le lièvre, relevant que le déficit avait sensiblement augmenté entre les deux versions : de 1,3 milliard en 2023 et 1,7 milliard en 2024.

La secrétaire d’Etat avait tenu compte de la possible réduction définitive de la TVA sur le gaz et l’électricité à 6%, sans la compenser par une augmentation des accises. C’était contraire à la décision gouvernementale. Une « erreur matérielle » – selon les termes d’Alexander De Croo (Open Vld lui aussi) – qui avait alors poussé De Bleeker à la démission, le 18 novembre. Et conduit à son remplacement par Alexia Bertrand (devenue Open Vld).

C’est alors que les versions se sont opposées. Un ancien collaborateur d’Eva De Bleeker avait affirmé que le cabinet De Croo avait explicitement avalisé la version « problématique » du budget, au cours d’une conversation WhatsApp. Ce que le Premier ministre a formellement démenti, y compris devant la Chambre la semaine dernière. La présence de chiffres incorrects avait bel et bien été signalée par « les canaux de communication standards », affirme-t-on au 16.

« Merci pour les adaptations »: quelles adaptations?

Les messages divulgués par « Knack » viennent cependant semer le doute. Ils ont été écrits le 9 novembre en fin d’après-midi et ressemblent à une approbation : « c’est bon pour nous », puis « merci pour les adaptations ».

« Il n’y a rien de neuf et certainement aucun mensonge », rétorque-t-on au cabinet De Croo. La conversation WhatsApp aborde plusieurs points, dont le secteur pharmaceutique et la sécurité sociale. Selon l’entourage d’Alexander De Croo, c’est sur eux que portait l’approbation, pas sur les chiffres de la TVA sur l’énergie et des droits d’accises considérés comme incorrects.

La teneur de la conversation sur WhatsApp, de fait, laisse place à une certaine marge d’interprétation.

La Vivaldi fait front

Au sein de la Vivaldi, l’information de « Knack » ne semble pas avoir suscité de grand émoi, en façade du moins. Circulez, il n’y a rien à voir. « C’est une non-information », fait-on même savoir chez les verts.

Du côté des partenaires francophones de la coalition – PS, MR et Ecolo -, on ne fait pas grand cas de la publication de cet échange sur WhatsApp. Les procédures d’approbation du budget se sont classiquement déroulées par mail, apprend-on. Et dans l’entourage de plusieurs membres du gouvernement, un message est répété : ce n’est certainement pas au détour d’une conversation WhatsApp que l’on approuve définitivement de tels documents budgétaires.

« Des messages WhatsApp entre membres de cabinets, il y en a 50000 par jours. Evidemment qu’on peut leur donner certaines interprétations si on le souhaite », lance une source gouvernementale. Les documents, affirme-t-on au sein de la Vivaldi, sont approuvés par le comité de lecture, composé de représentants des vice-Premiers et de conseillers du Premier ministres. « L’erreur a été commise chez Eva De Bleeker et elle a été notifiée là où elle devait l’être, en temps utile », répète un interlocuteur.

Tensions au Parlement

Hasard du calendrier : une commission des Finances et du Budget se tenait mardi après-midi à la Chambre. L’opposition a réclamé la venue d’Alexander De Croo pour des explications. La présidente de la commission, Marie-Christine Marghem a renvoyé la décision à la conférence des présidents, qui réunit les chefs de groupes les mercredis. Le débat politique reviendra donc forcément sur la table, dès ce mercredi, en présence du Premier ministre.

Une voix discordante au sein de la majorité se fait toutefois entendre. Elle provient… des Jeunes VLD, dont le parti est touché directement par les polémiques budgétaires. Ils réclament la plus grande transparence autour du budget de la part de « leur » Premier ministre.

L’opposition réclame des réponses

Dans l’opposition, Alexander De Croo est attendu au tournant. « Non seulement le Premier ministre est pris en flagrant de délit de mensonge, mais en plus, la majorité empêche la commission Finances de la Chambre de faire son travail de contrôle parlementaire, refusant qu’elle puisse convoquer Alexander De Croo », regrette Marco Van Hees (PTB).

Les attaques les plus virulentes, sans surprise, sont venues de la N-VA. Les nationalistes estiment toujours qu’Eva De Bleeker aura été un bouc émissaire, dès lors que le cabinet du Premier ministre a avalisé son épure budgétaire. L’information de « Knack » vient confirmer cette version, affirment-ils. « Le fait que le Premier ministre évite le parlement en dit long », commente le chef de groupe Peter De Roover. « S’il avait eu une bonne explication, il serait sans aucun doute venu. Il réalise qu’il est en tort. De ce fait, le gouvernement a perdu toute crédibilité et je ne vois pas comment il peut encore fonctionner. » Du côté du Premier ministre, on indique que son agenda du jour ne lui permettait en aucun cas d’être présent au parlement.

Au nord du pays, l’épisode causera vraisemblablement du tort à l’Open Vld, de même qu’à Alexander De Croo et éventuellement à sa crédibilité en tant que chef du gouvernement fédéral. La séquence est compliquée. Le coup de tonnerre, à vrai dire, y est plus retentissant que du côté francophone, ainsi que l’indique l’écho médiatique au nord du pays.

En dépit de la véracité ou non de ses accusations, la N-VA saisit l’opportunité, de même que le Vlaams Belang. Un récent sondage plaçait encore le parti d’extrême droite en tête des intentions de vote en Flandre, devant les nationalistes. Les deux dépassant largement la barre des 20% d’intentions, là où l’Open Vld ne parvient plus à franchir celle des 10%.