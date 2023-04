Heures supplémentaires, voitures électriques… Toutes les nouveautés de la déclaration fiscale 2023

Plusieurs nouveautés fiscales sont annoncées pour l’exercice 2023. Des mesures qui concernent les heures supplémentaires, les voitures électriques, les rémunérations associatives et plus encore. En plus de cela, la déclaration d’impôt commune évolue et adopte la neutralité de genre. En outre, en cas d’erreur sur la déclaration de revenus, il n’y aura aucune pénalité. Enfin, pour aider les contribuables à remplir les différentes informations nécessaires, le SPF Finances propose une assistance par téléphone ou directement dans leurs bureaux.

La déclaration fiscale 2023 est désormais disponible en ligne via MyMinfin. Les contribuables ont jusqu’au 15 juillet 2023 pour la soumettre s’ils décident de la remplir en ligne. Les versions papiers, ainsi que les déclarations simplifiées, seront envoyées dans le courant du mois de mai. Celles-ci sont à compléter pour le 30 juin 2023. Celles qui sont remplies via des mandataires sont à rendre pour le 15 juillet 2023.

Les nouveautés fiscales

Les nouveautés fiscales pour l’année 2023 apportent plusieurs changements au niveau de la fiscalité fédérale. En voici quelques-unes :

Les heures supplémentaires prestées en 2022 dans le cadre du plan de relance seront exonérées.

Les personnes pensionnées dans le secteur des soins sont, quant à elles, imposées séparément au taux de 33% des rémunérations payées ou attribuées pour des prestations effectuées entre le 1 er juillet 2022 et le 30 septembre 2023 inclus. De plus, elles bénéficient d'une exonération de la cotisation personnelle à la sécurité sociale .

Concernant les voitures électriques , une réduction d'impôt est accordée pour les dépenses liées à l'installation d'une borne de recharge entre le 1 er septembre 2021 et le 31 août 2024 inclus. La limite du montant par borne de recharge est fixée à 1750€ pour les dépenses à partir du 1 er janvier 2022 . Afin de pouvoir bénéficier de cette réduction, il est obligatoire de fournir, avec la déclaration, la facture de l'installation de la borne et le certificat de conformité de l'installation.

Les r émunérations des activités associatives sont désormais imposées comme revenus divers , sauf si elles dépassent les limites fixées. En cas de dépassement du nombre maximal d'heures ou du revenu maximum, ces revenus sont considérés comme étant des revenus professionnels , sauf preuve du contraire. Il n'y aura pas de précompte professionnel retenu à partir du 16 mai 2022 .

Le crédit d'impôt pour enfant à chagre sera également accordé en cas de coparentalité , avec un montant maximum de 480€ pour l'exercice 2023 .

Enfin, le délai de réclamation sera étendu à un an au lieu de six mois pour les avertissements-extrait de rôle envoyés en 2023.

Une déclaration qui évolue

La déclaration d’impôt commune en Belgique évolue pour être plus en adéquation avec les changements de la société. Jusqu’à l’exercice fiscal de 2022, les partenaires étaient identifiés selon leur sexe et leur âge. À partir de l’exercice 2023, la neutralité de genre est d’application. Autrefois, il y avait une assignation automatique de l’homme dans la colonne de gauche et de la femme dans la colonne de droite. Désormais, seul l’âge sera considéré et la personne la plus âgée sera placée dans la colonne de gauche et à l’inverse, la plus jeune sera située dans la colonne de droite.

Par ailleurs, il n’y aura pas de pénalités ou d’actions prises contre les contribuables en cas d’erreur sur leur déclaration de revenus. Une identification automatique sera effectuée et une lettre sera envoyé pour informer le contribuable afin qu’ils apportent les changements nécessaires.

Aide au remplissage de la déclaration fiscale

Pour remplir sa déclaration fiscale, il est possible de solliciter de l’assistance du SPF Finances sur rendez-vous préalable. Cela peut se faire en se rendant sur place ou simplement en effectuant un appel téléphonique. De plus, 311 communes offrent également une aide à travers des séances de remplissage. Le SPF Finances contacte également de manière proactive les contribuables qui ont bénéficié de l’aide au remplissage en 2022 pour leur offrir une assistance : 85 000 rendez-vous ont déjà été pris. Seul 3% des contribuables ont choisi de se faire aider dans un bureau du SPF Finances contre 97% qui ont choisi l’aide par téléphone.

Enfin, concernant ceux qui ont des besoins spécifiques (personnes qui ne sont pas en mesure de prendre rendez-vous ou qui ont un handicap auditif), les municipalités et les CPAS les identifient directement afin de leur offrir une prise en charge adaptée.