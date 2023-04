La déclaration fiscale ne sera plus genrée

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem a présenté la déclaration à l’impôt des personnes physiques (IPP) 2023. Celle-ci contient plusieurs nouveautés, notamment une neutralité de genre sur les déclarations communes.

Auparavant, l’homme se situait automatiquement dans la colonne de gauche et la femme dans la colonne de droite. À présent, seul l’âge sera pris en compte et le plus âgé complètera la colonne de gauche. Environ un demi-million de contribuables seront concernés par cette modification. « Notre société évolue et les aspects de notre vie aussi », a déclaré Marc Goosens, administrateur PME au SPF Finances.

En outre, le SPF a annoncé de nouveaux délais pour la déclaration. Si la date limite de la version papier est fixée au 30 juin dans tous les cas, en ligne, la date est prolongée au 15 juillet pour les déclarations de principe général ainsi que les déclarations simplifiées, et au 18 octobre pour les déclarations avec revenus d’indépendant ou revenus professionnels étrangers.

En 2022, le SPF a recensé 264.173 déclarations rentrées sur papier, une baisse de 16% par rapport à l’année précédente. À présent, les contribuables qui activent la e-box sur MyMinfin entreront leur déclaration uniquement en ligne et ne la recevront plus en version papier. Une diminution des coûts économiques et écologiques, selon le SPF Finances.

L’autorité fiscale a par ailleurs annoncé être indulgente en cas d’erreur de la part des contribuables. Aucune sanction ne sera prononcée et un courrier sera envoyé pour les informer et pour qu’ils adaptent leur déclaration.

Dans la lignée de l’année dernière, les personnes qui nécessitent une aide pour remplir leur déclaration peuvent faire appel au SPF ou se rendre dans une des 300 communes participantes. 85.000 rendez-vous sont déjà fixés avec les personnes qui avaient demandé de l’aide l’année précédente.