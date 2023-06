Le président de l’Open VLD Egbert Lachaert démissionne: « Chacun doit oser se remettre en question »

Egbert Lachaert quittera son poste de président des libéraux flamands après l’été. « Pour faire un succès de la poursuite de la réforme du parti libéral, chacun doit oser se remettre en question », a-t-il expliqué.

Egbert Lachaert a été élu à la présidence de l’Open Vld en mai 2020. Depuis lors, son parti est entré dans la coalition Vivaldi à l’échelon fédéral et c’est un libéral flamand, Alexander De Croo, qui occupe la fonction de Premier ministre. L’Open Vld est également au pouvoir en Flandre et en Région bruxelloise. Les derniers sondages sont toutefois particulièrement pessimistes pour le parti, certains le plaçant même en dessous des 10% d’intentions de vote. Une situation qui a déjà valu au président quelques réunions de Bureau difficiles. L’annonce constitue une surprise à un an des élections.

Selon Egbert Lachaert, les libéraux ont pris au cours des années écoulées « une grande responsabilité dans conjoncture compliquée » et, aujourd’hui, « le moment est venu pour mener des réformes qui rendront notre pays plus fort à l’avenir« . Ce constat vaut aussi pour l’Open Vld, juge le président, qui plaide pour « un renouveau et un tournant clair » et met en avant le leadership du Premier ministre.

Exit Egbert Lachaert, l’Open Vld vers « le renouveau »

« L’Open Vld doit viser le renouveau en vue de l’année qui s’ouvre, en tenant compte du fait que notre parti dirige le pays et livre le Premier ministre. L’an dernier, notre Bureau politique élargi a décidé en consensus de mettre en avant le leadership en ces temps difficiles, avec le Premier ministre qui dirige l’équipe fédérale comme figure de pointe. La confiance (dans ce choix) a été renouvelée au Bureau du parti durant les dernières semaines. Il est donc important de soutenir cette position durant l’année qui vient et de bâtir autour d’elle l’organisation du parti », a-t-il expliqué. « A la lumière de ces choix, je suis convaincu qu’il est plus indiqué pour moi d’endosser un autre rôle que celui de président« , a-t-il ajouté.

Lire aussi | Pourquoi Egbert Lachaert est devenu un boulet politique pour Alexander De Croo (analyse)

Le président démissionnaire continuera à s’investir à la Chambre, où il siège comme député. Il veut croire dans un redressement de son parti. « Il y a clairement une place pour un courant libéral en Flandre. Personne ne doit en douter », a-t-il dit. La direction du parti décidera dans les jours et semaines qui viennent si des élections internes sont organisées et quand elles le seront. M. Lachaert a été élu à la présidence de l’Open Vld aux côtés de la présidente du Sénat, Stephanie D’Hose, et du député Jasper Pillen devenus vices-présidents. Son concurrent le plus sérieux était l’ancien ministre flamand Bart Tommelein, qui s’est retiré de la politique nationale pour se consacrer à sa ville d’Ostende.