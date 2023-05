Discours du 1er mai: le PTB insiste pour « taxer les riches », la N-VA vante les mérites de la Flandre

Comme chaque année, la journée du 1er mai est marquée par différentes prises de parole politiques, mettant le rapport au travail au coeur des préoccupations. L’occasion pour chaque parti de réaffirmer ses valeurs. Du PTB à la N-VA, tour d’horizon des discours de ce lundi.

Ce lundi, à l’occasion du 1er mai, la majorité des présidents de parti se sont publiquement exprimés sur différentes thématiques liées à l’emploi et au travail.

« Taxez les riches », insiste le PTB

Le PTB a remis en avant lundi sa proposition d’une taxe des millionnaires. A ses yeux, il est temps de briser le tabou qui entoure la fortune des milliardaires et des multinationales en Belgique.

Les communistes ont déposé au parlement une proposition de loi qui met en place cet impôt. La taxe, selon leur formule, serait de 1% sur les fortunes supérieures à un million d’euros, 2% au-dessus de 2 millions d’euros et 3% au-dessus de 3 millions d’euros. Quelque 8 milliards d’euros seraient ainsi prélevés, qui pourraient servir à financer les pensions, les soins de santé ou les services publics.

« Dans notre pays, les milliardaires paient 0 % d’impôts sur les plus-values qu’ils font avec leurs actions. Zéro. Alors que les travailleuses et travailleurs sont taxés jusqu’à la moitié de leurs revenus. Oui, la Belgique est un enfer fiscal pour les travailleurs. Mais un paradis fiscal pour les ultra-riches et les multinationales. Un petit club de super-riches s’enrichit de plus en plus, tandis que celles et ceux qui créent la richesse, les travailleurs, ont beaucoup de mal à boucler leurs fins de mois. Et que fait le gouvernement ? Il augmente les accises sur nos factures d’énergie. C’est pourquoi nous disons avec le PTB: ça suffit. Nous disons: tax the rich! » a déclaré le président, Raoul Hedebouw, au cours d’un meeting du 1er mai organisé à Bruxelles sur la place Anneessens.

Selon le PTB, il existe une majorité en Belgique pour faire contribuer les mieux nantis de la société. « Notre taxe peut être votée dès demain« , a ajouté M. Hedebouw qui s’est notamment adressé au PS. La taxe sur les comptes-titres remise en place sous cette législature par la coalition Vivaldi n’est pas une option convaincante, estime-t-il, car les « super riches » l’évitent facilement.

Les communistes appellent à « changer le rapport de forces« , au parlement mais aussi dans la rue avec les syndicats. « Il y a évidemment sur notre chemin les libéraux comme Georges-Louis Bouchez et son Mouvement des Riches. Nous les combattrons toujours. Mais le problème c’est qu’il y a aussi les socialistes comme Paul Magnette. Ceux qui font de grandes déclarations de gauche le 1er mai, mais qui les mettent à la poubelle le 2 mai », a lancé M. Hedebouw.

« La Flandre s’en tire bien », estime la N-VA

Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) a quant à lui vanté les mérites de la Flandre à l’occasion du 1er mai, en insistant sur le taux d’emploi et d’autres indicateurs économiques qui y sont au vert, contrairement aux deux autres Régions du pays.

Ce message se veut un contrepoids aux traditionnels discours des partis socialistes à l’occasion du 1er mai. « Je lis beaucoup d’articles de journaux avec des messages catastrophistes. Mais si on regarde la Flandre en particulier, les chiffres sont souvent bien meilleurs que ce qu’on lit. Il y a beaucoup de problèmes sociétaux auxquels nous devons nous attaquer mais cela n’empêche pas qu’il y a aussi des éléments positifs que nous devons oser voir », a-t-il déclaré.

Ik wens iedereen vandaag een deugddoende 1 mei! Een opsteker die alvast kan tellen: in Vlaanderen is de werkzaamheidsgraad in 2022 gestegen tot het historische recordniveau van 76,7%. Dat is liefst 2 procentpunten hoger dan het EU-gemiddelde (74,7%). Op naar de 80 procent! — Jan Jambon (@JanJambon) May 1, 2023

Le ministre-président a notamment mis en avant le taux d’emploi flamand qui a atteint un niveau record de 76,7% l’an passé. « C’est 11 points de pourcentage plus haut que la Région wallonne et la Région bruxelloise. Et aussi 2 points de plus que la moyenne européenne », a-t-il affirmé.

« L’emploi est et reste la voie la plus structurelle et durable pour sortir de la misère« , a-t-il ajouté. « Et sur ce plan aussi, la Flandre s’en tire bien. Le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en Flandre a baissé de 15 à 16% en 2010-2016 à 11,2% en 2022. C’est deux à trois plus bas que dans les Régions wallonne et bruxelloise, et aussi moitié moins que la moyenne européenne ».

Le PS carolo rend un hommage appuyé à Paul Furlan

Au PS à Charleroi, le 1er mai s’est ouvert par un hommage ému et appuyé à l’ex-ministre Paul Furlan, figure populaire de la politique régionale décédée il y a trois semaines à l’âge de 60 ans. Plusieurs centaines de militants réunis au centre culturel l’Eden ont réservé une standing ovation à sa mémoire.

Le président du PS, Paul Magnette, a longuement rappelé le parcours de l’ex-bourgmestre de Thuin, dont la disparition « a suscité une vague de sympathie incroyable » dans la région.

« Je n’avais jamais vu ça de mémoire de militant, tant l’hommage était unanime ». Le socialiste a notamment souligné « une gentillesse, une générosité et une simplicité comme on en connaît peu en politique ».

Le président de la fédération PS de Charleroi, le secrétaire d’État fédéral Thomas Dermine, a quant à lui rappelé « le dernier combat » de Paul Furlan pour Charleroi-Métropole, projet supracommunal qui vise à allier l’urbanité carolorégienne à la ruralité du sud du Hainaut.