Comment on devient malgré soi photographe pour le PTB

Un prospectus du PTB utilise une photo, plutôt anodine certes, mais qui n’est pas libre de droits. Pas de chance, son auteur l’a repérée.

Le PTB a sans doute raison de faire campagne à Saint-Nicolas, à un an et demi du scrutin communal. Dans cette commune de la périphérie liégeoise, fief socialiste s’il en est, le parti de gauche progressait de 10% lors des élections en 2018 et décrochait quatre sièges au conseil communal.

C’est ainsi que des habitants de la localité ont découvert, en ce début de semaine, un prospectus qui leur avait été distribué, baptisé « Oufti ! » et vantant les mérites du PTB. Le président Raoul Hedebouw, la cheffe de groupe à la Chambre Sofie Merckx, le député wallon Julien Liradelfo, la cheffe de file locale Rosa Terranova : tout le monde y figure.

Chacun pensera ce qu’il voudra du fond. Mais il y a un petit détail sur la forme qui mérite qu’on s’y attarde. Une photo, publiée deux fois dans le prospectus, sur laquelle figurent des conteneurs à puce dressés dans une rue de la commune. Le PTB s’en sert pour dénoncer une taxe sur les déchets « trop chère » et « injuste », protégeant « les producteurs et les distributeurs qui sont responsables de la plus grande partie des déchets ».

C’est encore le droit du parti de gauche de défendre ces idées. Ce qui l’est moins, c’est de se servir de ladite photo, qui avait été prise par un riverain il y a neuf ans. Il se fait que l’individu en question est journaliste (votre serviteur) et qu’il avait pris ce cliché pour illustrer un article sur l’intercommunale de traitement des déchets Intradel. Oufti, pas de bol.

La photo appartient à un titre de presse, les Editions de l’Avenir, qui indique bien sur son site que toute utilisation de ce type doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Renseignement pris auprès de l’organe de presse, il apparaît qu’aucune demande n’a été formulée en ce sens.

C’est un petit détail, sans aucun doute, mais qui peut faire mauvais genre lorsqu’on se targue de faire de la politique autrement.