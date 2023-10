Où Abdessalem Lassoued a-t-il revendiqué son attentat ? (enquête)

Une enquête menée par Knack, la RTBF et des bénévoles en ligne révèle qu’Abdessalem Lassoued a revendiqué son attentat au nom de l’État islamique (EI) sur le Boulevard du Midi du Petit Ring de Bruxelles. La localisation de sa vidéo suggère qu’il s’est enfui en direction du sud et donc non en direction du stade Roi Baudouin, où à ce moment-là, les Diables Rouges jouaient leur match contre la Suède.

Lundi, 19h15: Abdessalem Lassoued (45 ans) prépare son arme de guerre américaine AR-15. Il tire sur un taxi, puis s’engouffre dans un immeuble de bureaux place Sainctelette. Là, il ouvre le feu sur deux supporters de football qui fuient devant lui. Deux personnes de nationalité suédoise perdent la vie. Une troisième personne, également suédoise, est grièvement blessée. La chasse nocturne de la police se termine dans le café Al Khaima à Schaerbeek, où le terroriste est abattu plus de douze heures plus tard.

Que s’est-il passé entre-temps? Et le terroriste se dirigeait-il vers le stade Roi Baudouin où le match Belgique-Suède avait été interrompu ?

Knack, la RTBF et des bénévoles du collectif Geoconfirmed ont analysé des images qui circulaient après l’attaque. Des images ont montré un autre homme circulant à scooter vêtu d’un gilet fluo orange, mais une analyse de VRT NWS a révélé qu’il ne s’agissait pas du suspect. Sur les vidéos où il est certain qu’il s’agit du terroriste, à cause de son arme à feu, on le voit fuir en direction du sud via le Boulevard d’Ypres. La carte ci-dessous indique les emplacements des vidéos vérifiées par Knack.

L’une des vidéos qui montre avec certitude Abdessalem Lassoued est celle qu’il a publiée sur Facebook (son compte a depuis été supprimé), où il revendique l’attaque au nom de l’État islamique (EI). Il a déclaré le faire pour « venger les musulmans ». « Nous vivons et mourons pour notre religion », dit-il en arabe. Cependant, cette vidéo ne contient que peu d’éléments visuels permettant de déterminer exactement où elle a été enregistrée. Il fait maintenant nuit (l’attaque a eu lieu au crépuscule), et on voit surtout la tête de l’agresseur, avec un bâtiment à l’arrière-plan à droite, mais difficilement reconnaissable.

Pourtant, le compte X ‘azbintl’ a pu déterminer l’emplacement. Les enquêtes de Knack et de la RTBF confirment les découvertes de ce volontaire spécialisé dans la recherche de lieux de tournage pour les actualités. La vidéo de revendication a été enregistrée sur le Boulevard du Midi, une partie du Petit Ring de Bruxelles, au niveau du numéro 41, ce qui correspond à la direction dans laquelle Abdessalem Lassoued s’est enfui après la fusillade.

Nous avons vérifié cette localisation grâce à une série limitée d’éléments visuels. Le visage d’Abdessalem Lassoued est parfois fortement éclairé pendant son message vidéo, ce qui pourrait s’expliquer par les phares des voitures qui passent. Le terroriste se tient sur le trottoir, et les voitures se dirigent vers lui à cet endroit.

Si vous regardez attentivement, vous verrez sur la capture d’écran ci-dessus, à gauche de sa tête, des points lumineux. Il s’agit d’un avion qui traverse l’image de gauche à droite. Nous avons vérifié via le site flightradar24.com si des avions passaient à cet endroit le 16 octobre. C’est bien le cas. Le soir de l’attentat, des avions ont survolé cet endroit pour atterrir à l’aéroport national de Zaventem sur la piste 07R. C’était le cas, par exemple, un peu après 20 heures, lorsque la vidéo a été publiée en ligne.

Cette vérification indique qu’Abdessalem Lassoued circulait en scooter dans le centre de Bruxelles et qu’il a réalisé sa vidéo de revendication une fois arrivé sur le Petit Ring. Il a probablement agi dans l’heure qui a suivi la fusillade. On ignore encore comment il s’est finalement retrouvé à Schaerbeek, au nord-est de cet endroit, où il a été abattu par la police le lendemain matin.