Le cauchemar aura duré treize heures: retour sur une nuit difficile dans la capitale

Cette nuit, Abdelsalem L., en situation irrégulière sur notre territoire, a tué deux supporters suédois venus assister à la rencontre face aux Diables Rouges, au Heysel. Tôt ce matin, celui qui se revendique de l’Etat islamique est décédé, alors que les forces de police l’avaient atteint d’une balle dans le thorax. Retour, heure par heure, sur une nuit cauchemardesque à Bruxelles.

Cette nuit, la menace terroriste est revenue hanter la Belgique, alors que les Diables Rouges accueillaient la Suède au Stade Roi Baudouin dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024. Un cauchemar qui commence en début de soirée.

19h : Vers 19h15, un homme vêtu d’une chasuble orange fluo déboule en scooter dans le centre de Bruxelles. Armé d’un fusil d’assaut, il ouvre le feu à l’angle des boulevards d’Ypres et du Neuvième de Ligne, près de la place Sainctelette. Sa cible ? Deux Suédois, reconnaissables au maillot jaune de leur équipe nationale, qui tentent de fuir mais ne survivent pas à l’attaque. L’auteur des coups de feu prend ensuite un taxi à partie, dont il blesse le conducteur.

21h : L’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace, l’OCAM, relève le niveau de la menace de 2 à 4 en Région bruxelloise, soit le niveau de menace le plus élevé. Il s’agit donc d’une menace « sérieuse et probable d’attentat« . La menace est également revue à la hausse dans le reste du pays où elle passe de 2 à 3. Le niveau 3 signifie que la menace est « possible et vraisemblable« .

22h : Au Stade Roi Baudouin, c’est la mi-temps. Alors que la Belgique et la Suède sont rentrées au vestiaire dos-à-dos sur le score de 1-1, les Scandinaves apprennent le décès des deux supporters suédois. Choqués, ils proposent aux Diables de ne pas jouer la 2e mi-temps. Accepté, le match ne reprendra pas. Les supporters, eux, sont priés de rester à leur place dans le stade.

23h : Le parquet s’est saisi de l’affaire, et déclenche la phase d’urgence fédérale. L’attaque perpétrée par l’homme au gilet orange, toujours en fuite, est potentiellement à caractère terroriste. Le parquet assure qu’aucun lien apparent n’a été établi avec le conflit israélo-palestinien. L’identité de l’assaillant est connue: il s’agit d’Abdesalem L., âgé de 45 ans. Le parquet conseille aux résidents bruxellois de rester chez eux, alors que certains arrêts de métro aux abords de l’attaque sont fermés.

00h00: L’évacuation des supporters est en cours au Stade Roi Baudouin. On procède bloc par bloc, tribune par tribune alors que les supporters suédois sont escortés jusqu’à l’aéroport par la police dans un second temps.

1h : On apprend que le suspect aurait été condamné pour terrorisme en Tunisie. Abdesalem L., qui a revendiqué son appartenance à l’État islamique dans plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux entre-temps, est toujours en fuite. Dans ces vidéos, il évoque la nationalité des personnes qu’il a attaquées comme motif de l’attaque.

2h : A Schaerbeek, où le suspect résidait dans un appartement, des opérations de police sont en cours. Le réseau GO! des écoles flamandes décide qu’elles resteront fermées ce mardi. Il en va de même pour les écoles européennes à Bruxelles. Côté francophone, aucune décision de fermeture n’est prise.

5h : Une conférence de presse a lieu en présence de Frédéric Van Leeuw (procureur général), Hadja Lahbib (ministre des Affaires étrangères), Ludivine Dedonder (ministre de la Défense), Eric Snoeck (commissaire général de la Police fédérale), les ministres de l’Intérieur et de la Justice, Annelies Verlinden et Vincent Van Quickenborne et Nicole De Moor, secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. On apprend durant cette prise de parole que le suspect, d’origine tunisienne, séjournait illégalement sur le sol belge. Abdesalem L. est connu des services de police pour trafic d’être humain, séjour illégal et atteinte à la sureté de l’Etat. On apprend aussi que l’homme n’a pas été condamné pour terrorisme en Tunisie, mais bien pour des délits de droit commun. Son cas devait être évoqué ce 17 octobre lors d’une réunion. La secrétaire d’État à l’Asile et la Migration explique aussi que l’assaillant n’a pas pu être expulsé du sol belge. Il avait été radié du registre national en février 2021, et avait donc disparu du radar des autorités. Le procureur général précise enfin que la 3e et dernière victime n’est pas un chauffeur de taxi mais bien un ressortissant suédois.

6h : Tous les transports en commun de la capitale ont repris normalement. Des perquisitions sont toujours en cours à Schaerbeek mais le quartier n’est plus bouclé, alors qu’on est toujours sans nouvelle de l’auteur des attaques. Caroline Désir explique que les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles ne fermeront pas, mais qu’il « faut faire preuve de vigilance ».

7h : La police retrouve un scooter qui pourrait être celui utilisé par Abdesalem L. Un scooter a été analysé par la police ce matin lors d’une perquisition dans l’avenue Huart à Schaerbeek. Il pourrait s’agir de celui du suspect de l’attaque d’hier soir à Bruxelles.

8h : Peu après 8h, on apprend que le suspect aurait été touché d’une balle au thorax par les tirs de la police. Le suspect était en possession d’une arme au moment de son interpellation dans la commune de Schaerbeek, où un immeuble avait été perquisitionné dans la nuit. L’homme est emmené à l’hôpital pour être réanimé.

9h : Alors qu’une vérification des empreintes digitales était en cours, on apprend que l’homme visé par les tirs de la police est bien Abdesalem L.

10h : Abdesalem L. décède des suites de ses blessures, mettant fin à une traque qui aura duré près de treize heures.