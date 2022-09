Les entreprises tirent la sonnette d’alarme : « La survie de l’industrie européenne est en jeu »

Les entreprises qui consomment beaucoup d’énergie perdent leur compétitivité en raison de la hausse vertigineuse des prix du gaz et de l’électricité et craignent pour leur avenir : « Il n’y a aucun débat social ni aucune vision politique sur la survie de notre industrie et de notre économie en Europe occidentale ».

« Les prix élevés de l’énergie menacent notre survie et même celle de toute l’Europe« , déclare Bernard Hallemans, CEO d’Aperam Stainless Europe. Son entreprise recycle la ferraille inoxydable et compte 2000 employés dans notre pays. Sander Laridon est le porte-parole d’Unilin, qui produit des revêtements de sol et des matériaux de construction et emploie 3 700 personnes. Lui aussi ne s’en cache pas : « Les prix actuels de l’énergie sont une bombe sous notre économie et notre société européennes. La véritable guerre se déroule évidemment en Ukraine, mais une guerre économique fait rage dans nos zones industrielles. »

« Le prix de l’énergie nous occupe chaque heure de la journée », déclare Bernard Hallemans. Aperam a besoin de beaucoup de gaz et d’électricité pour fondre la ferraille. « En 2020, nous payions plusieurs dizaines de millions d’euros par an en factures de gaz et d’électricité. Aujourd’hui, c’est plusieurs dizaines de millions d’euros par mois. Par mois ! Aujourd’hui, le prix de l’énergie est un multiple de notre marge brute moyenne. Notre activité n’est tout simplement plus rentable ».

Nous le savons tous: ces dernières semaines, le prix du gaz a explosé. Il y a un an, le prix du mégawattheure de gaz sur le marché à terme néerlandais (TTF gas futures) – habituellement utilisé comme référence pour les prix du gaz en Europe – était inférieur à 30 euros. Au début de l’été, il était déjà à 150 euros, et il a franchi la barre des 300 euros. C’est fois dix en un an. Et l’électricité devient également plus chère, car les centrales au gaz qui fournissent l’électricité doivent également payer ce gaz plus cher.

Du gaz moins cher aux Etats-Unis

Le prix du gaz n’a pas augmenté de la même manière partout. Aux États-Unis, par exemple, vous ne payez qu’environ 30 euros pour un mégawattheure de gaz. Ainsi, en Europe, le gaz est presque dix fois plus cher qu’aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis produisent plus de gaz qu’ils n’en ont besoin. Cette énorme différence de prix est « dramatique pour la compétitivité des entreprises européennes à forte intensité énergétique« , déclare Peter Vanden Houte, économiste en chef d’ING Belgique. « Toutes les entreprises qui consomment beaucoup d’énergie, comme les entreprises de pétrochimie et de plastique, risquent de quitter l’Europe et de déplacer leurs investissements aux États-Unis ou au Moyen-Orient. »

« Pour nous, ce n’est pas seulement le prix de l’énergie qui est décisif », déclare Sander Laridon, porte-parole d’Unilin, « mais nos matières premières chimiques ont également été multipliées par trois, voire par quatre. Il cite les chiffres : « L’urée est une matière première de base pour la colle, que nous utilisons pour fabriquer des panneaux de particules à partir de copeaux de bois. C’est un dérivé du gaz. Il coûtait 250 euros par tonne, à l’automne 2021 il était de 600 euros, aujourd’hui de 800 euros. Il en va de même pour d’autres matières premières de base que nous utilisons, comme la mélamine, le MDI ou le PVC ».

L’histoire ne s’arrête pas là, car Unilin utilise également beaucoup de bois (de rebut) pour fabriquer toutes sortes de panneaux. Ces prix ont également connu une forte hausse. Sander Laridon : « Il y a quelques années, nous payions 7 à 8 euros par mètre cube pour les résidus de scierie, dont nous avons besoin pour fabriquer des panneaux MDF. Maintenant, ils coûtent 25 à 30 euros. Et c’est aussi indirectement lié au prix élevé du gaz : en raison du prix élevé du gaz, d’autres sources sont utilisées comme combustible, tel que le bois. Cela fait monter le prix, et le bois devient inabordable. »

Emissions élevées de CO2

Aperam et Unilin ne sont pas des exceptions ; de nombreuses entreprises sont logées à la même enseigne. Le fondeur de zinc Nyrstar a réduit sa production à Balen en raison de la flambée des prix de l’énergie. Les entreprises chimiques BASF et Yara ont réduit la production d’ammoniac, dont le gaz naturel est la principale matière première, dans leurs usines belges. Elles ne peuvent pas répercuter les hausses de prix, car elles sont en concurrence avec des entreprises du monde entier qui ne sont pas confrontées à des prix de l’énergie aussi élevés.

« 40 % de l’acier inoxydable en Europe est importé, principalement de pays comme la Chine, Taïwan, la Corée du Sud et l’Indonésie, où les coûts énergétiques ne sont pas élevés« , explique Bernard Hallemans d’Aperam. « Les prix de vente de l’acier inoxydable sont même en baisse, alors que nos coûts explosent. Alors quel est l’intérêt pour nous de produire de l’acier inoxydable ? » Combien de temps reste-t-il à Aperam dans notre pays ? « Nous examinons la situation au jour le jour », déclare Bernard Hallemans. « Nous voyons maintenant notre carnet de commandes se tarir vers la fin de l’année. Si la situation n’a pas changé de manière significative d’ici là, je vois des perspectives très sombres pour 2023. »

Aperam

Bernard Hallemans évoque une autre tragédie : « Nous avons investi 300 millions d’euros en Belgique, non seulement pour devenir l’entreprise la plus rentable, mais aussi pour avoir les plus faibles émissions de CO2 au monde. Nous recyclons l’acier inoxydable, mais l’acier inoxydable que l’Europe importe est issu de l’exploitation minière : en Indonésie, on coupe la forêt tropicale et on extrait le nickel. Pour le faire fondre, ils utilisent des centrales électriques au charbon. Leur empreinte de CO2 est cinq fois plus élevée que la nôtre, c’est donc une catastrophe pour notre planète. Mais nous ne pouvons plus rivaliser avec leurs prix. »

Unilin tient un discours similaire. Là aussi, ils travaillent sur un marché mondial et doivent faire face à la concurrence de pays tels que la Chine, les États-Unis et la Turquie. Sander Laridon : « Nous essayons de contrer cela en fournissant des produits de qualité et en étant à la pointe de la recherche et du développement. Par exemple, nous fabriquons des revêtements de sol stratifiés et des carrelages de vinyle de luxe que nos concurrents ne peuvent égaler. La grande question qui se pose maintenant est la suivante : les consommateurs continueront-ils à commander ces carrelages de luxe après l’été, ou la forte inflation et la perte de pouvoir d’achat les rendront-ils plus attentifs aux prix ? En tout cas, nous avons prévu cinq semaines de chômage temporaire pour une ligne de production de carrelages de luxe, car nous craignons que la demande diminue. »

Une réaction en chaîne

L’essentiel, c’est que c’est seulement en Europe que le prix du gaz a augmenté aussi fortement. Il était déjà en hausse avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine. Nous avons eu un printemps froid en 2021, et la reprise économique fluide après le coronavirus a également fait grimper les prix. Lorsque le président russe Vladimir Poutine a utilisé les livraisons de gaz à l’Europe comme arme de guerre et a lentement fermé le robinet du gaz, les prix ont explosé.

Cette augmentation vertigineuse du prix du gaz déclenche une réaction en chaîne : le prix de l’électricité augmente, les produits chimiques de base augmentent, l’inflation augmente. Et la confiance des gens est en baisse. « La survie de l’industrie de fabrication européenne est en jeu« , déclare Laridon. « Les entreprises européennes sont étranglées, mais les politiciens d’aujourd’hui ne se soucient que du pouvoir d’achat du consommateur. Il est plus que justifié d’y prêter attention, mais ce pouvoir d’achat ne peut être garanti que si l’industrie peut également continuer à fonctionner. Ce n’est qu’alors que les produits peuvent être fabriqués localement, à un prix abordable, et que l’on peut offrir une sécurité de l’emploi. Il n’y a pas un seul débat social ou une seule vision politique concernant la survie de notre industrie et de notre économie en Europe occidentale. Y a-t-il quelqu’un dans notre gouvernement qui soit conscient de l’ampleur de la crise et de la récession vers lesquelles nous nous dirigeons ? »

Concurrence honnête

Bernard Hallemans et Sander Laridon ont quelques idées sur la manière de contrôler le prix de l’essence. « Gelez le prix du gaz en Europe », déclare le premier. « Oui, cela devra être financé par des fonds publics et nécessitera donc un effort de toute la communauté. Je comprends qu’il s’agit d’une décision difficile pour les politiciens qui devront bientôt être réélus. Mais sinon, les dommages économiques seront encore plus importants et plus douloureux pour la population. »

Il existe de grandes différences dans les prix de l’énergie, non seulement entre l’Europe et les États-Unis, mais aussi au sein de l’Europe, souligne-t-il : « En Europe du Nord, on dépend beaucoup moins du gaz pour produire de l’électricité. Prenez la Finlande, par exemple, qui mise davantage sur l’énergie nucléaire, l’énergie hydroélectrique et l’énergie éolienne. Là, le prix de l’électricité ne suit pas totalement l’évolution du prix du gaz, et vous avez donc une facture d’énergie moins élevée. »

« L’Espagne et le Portugal sont un autre cas », poursuit Bernard Hallemans. « La Commission européenne a autorisé ces pays à fixer un plafond au prix du gaz utilisé pour produire de l’électricité. Ils ont reçu l’autorisation, car suite à leur situation géographique il est plus difficile pour le reste de l’Europe de les approvisionner en électricité et ils sont donc plus vulnérables à la hausse des prix. Cela ne s’applique évidemment pas à la Belgique qui est bien reliée à tous les pays européens. Le prix du gaz en Espagne a été fixé à environ 50 euros par mégawattheure, ce qui fait que le prix de l’électricité y est de 150 euros. En Belgique, il est de 300 € pour le gaz et de 700-800 € pour l’électricité. Ainsi, au sein de l’Europe, il y a déjà de très grandes différences, que seule l’Europe peut corriger. »

C’est aussi ce que vit Emmanuel Verschueren. Il est directeur général de Segers & Balcaen et SB Diest, deux entreprises qui produisent des emballages pour l’industrie alimentaire et des boissons. « Le prix de l’électricité est un facteur important dans le prix de revient de nos produits« , dit-il. « Il y a un an et demi, notre facture d’électricité était d’environ 50 000 euros par mois et par entreprise, aujourd’hui, elle est de 250 000 euros par mois. Mes principaux concurrents sont en France et en Allemagne, où le prix de l’électricité augmente moins vite que chez nous et est moins cher. L’Europe ne peut-elle pas faire en sorte que les prix de l’électricité soient plus ou moins les mêmes dans toute l’Union, afin que la concurrence soit équitable ? »

L’usine de textile Beaulieu a annoncé la semaine dernière qu’elle déménageait sa division « confection » de la ville wallonne de Comines vers le nord de la France, car les tarifs énergétiques y sont moins élevés.

Le producteur le plus cher

Le mode de calcul actuel du prix de l’électricité, connu dans le jargon comme le système du merit order, est également remis en question. Cela se résume à ceci : les fournisseurs d’électricité achètent d’abord l’électricité la moins chère. Elle est générée par le soleil et le vent, car il n’y a pas de coûts de carburant. Mais celle-ci ne leur suffit pas, et ils doivent donc également acheter de l’électricité dont les coûts de production par mégawattheure sont plus élevés. Ces coûts sont relativement faibles pour les centrales nucléaires et aujourd’hui très élevés pour les centrales à gaz en raison du prix historiquement élevé du gaz. Selon les accords, le prix de l’électricité doit être au moins aussi élevé que les coûts de production des producteurs les plus chers, et ce sont les centrales à gaz. Conséquence : plus le prix du gaz est élevé, plus le prix de l’électricité est élevé.

En d’autres termes, c’est le moyen le plus coûteux de produire de l’électricité qui détermine le prix de l’électricité aujourd’hui. Et tous les producteurs d’électricité se voient imposer ce prix maximum, même s’ils produisent de l’électricité (beaucoup) moins chère. Il en résulte des bénéfices élevés pour certains producteurs, mais des factures onéreuses pour tous les utilisateurs. Bernard Hallemans et Sander Laridon : « Ne serait-il pas préférable d’aligner le prix de l’électricité sur le prix moyen, au lieu de le laisser déterminer par le producteur le plus cher ? »

A cet égard, tous deux préconisent également la préservation de toute l’énergie nucléaire disponible et le report de la sortie du nucléaire. Doel 3 ferme le 1er octobre 2022, Tihange 2 le 1er février 2023. Pourquoi ne pas garder ces deux-là ouverts plus longtemps aussi ? » se demande Sander Laridon. L’argument souvent avancé est qu’il est déjà trop tard, car nous ne disposons plus de barres de combustible pour ces deux centrales. Mais si, comme le dit le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), nous avons encore 5 à 10 ans avec la situation actuelle, cela vaut la peine de commander ces barres pour pouvoir faire refonctionner les centrales, non?