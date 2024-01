Les demandes d’asile ont baissé sur le sol belge en 2023: voici tous les chiffres

Le nombre de demandes d’asile en Belgique a baissé l’an dernier. Au sein de l’Union européenne, elles ont augmenté de 25%. « Ces chiffres montrent une fois de plus la nécessité d’un pacte européen sur l’asile et la migration », a souligné la secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Nicole De Moor.

En décembre dernier, 3.304 personnes ont soumis une demande de protection internationale en Belgique, portant le nombre total de demandes d’asile pour l’année 2023 à 35.507. Ce chiffre est légèrement inférieur à celui de 2022, où 36.871 demandes avaient été enregistrées, marquant un pic depuis 2015. Les demandes d’asile ont par ailleurs augmenté de 25% dans l’ensemble de l’Union européenne, a souligné la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V).

Le mois d’octobre a été marqué par le plus grand afflux de demandes, atteignant 3.740, selon les données de l’Office des étrangers (OE). En ce qui concerne les origines des demandeurs d’asile, la Syrie représente le plus grand contingent (12 %), suivie de l’Afghanistan (10 %), de la Palestine (9 %), de la Turquie (7 %) et de l’Érythrée (6 %). En isolant les chiffres de décembre, la Palestine représente à elle seule 12 % des demandes.

« Une répartition plus équitable des demandeurs d’asile en Europe et un contrôle rigoureux aux frontières extérieures sont nécessaires » Nicole De Moor

Demandes d’asile en 2023: Nicole De Moor réagit

Nicole de Moor © Belga

La secrétaire d’État a rappelé les mesures déjà supprimées en mars dans le cadre de l’accord migratoire ficelé par le gouvernement fédéral. Il s’agit notamment de campagnes de prévention, y compris pour les mineurs non accompagnés (Mena). Les demandes émanant de ce groupe ont diminué de près d’un tiers par rapport à 2022.

« Ces chiffres montrent une fois de plus la nécessité d’un pacte européen sur l’asile et la migration« , a souligné Mme De Moor. « Une répartition plus équitable des demandeurs d’asile en Europe et un contrôle rigoureux aux frontières extérieures sont nécessaires pour rendre rapidement des décisions négatives aux personnes n’ayant pas droit à l’asile et organiser leur retour immédiat. »

Combien de demandeurs d’asile ont obtenu le statut de réfugié?

Sur les 46.000 décisions prises par l’OE en 2023, environ un cinquième a abouti à un refus, que ce soit pour des raisons techniques ou dans le cadre du règlement de Dublin. Près de 36.000 dossiers ont été transmis au Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA). Bien que les données du CGRA pour décembre ne soient pas encore disponibles, jusqu’à novembre, plus de 27.000 dossiers ont été traités, parmi lesquels 11.112 ont obtenu le statut de réfugié.

Fin 2022, l’OE avait traité un peu plus de 16.000 demandes d’asile, mais ce nombre avait été réduit à un peu plus de 8.200 à la fin de l’année 2023. Ces chiffres ne concernent que les dossiers traités par l’OE et ne prennent pas en compte ceux traités par le CGRA ou le Conseil du contentieux des étrangers (CCE).