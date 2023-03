Les coups encaissés depuis 40 ans ont laissé des traces chez les syndicats

Quatre décennies sous emprise néolibérale ont réduit à la défensive les organisations représentatives des travailleurs. Il paraît loin, le temps des conquêtes sociales.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La vague ne les a pas emportés mais elle les a passablement secoués, durablement déstabilisés par la puissance, la violence et la résistance de ses rouleaux à l’usure du temps. Il y a quarante ans, les syndicats apprenaient à vivre et à composer avec la variante belge du néolibéralisme qui s’invite dans les économies occidentales des années 1980, sur fond de crise industrielle et d’Etats en détresse. Pouvoir d’achat en baisse, flexibilité du travail en hausse, les acquis sociaux sont malmenés, les salaires corsetés, les libertés et droits syndicaux attaqués avec plus de six cents délégués licenciés en Belgique entre 1980 et Chabot39

1988.

Si le monde syndical ne reste pas sans réaction, sa force de frappe s’émousse et les couleuvres sont toujours plus nombreuses à avaler. Les travailleurs, ouvriers en tête, font certes bouillir la marmite sociale. La rue gronde mais au final ne mord pas, fermetures et licenciements massifs ont peu à peu raison de l’ardeur au combat et c’est en ordre dispersé que le monde du travail subit la politique économique et sociale à dominante «néolibérale», désormais la feuille de route des gouvernements.

Monsieur niet

Mais que font donc les syndicats? Leurs dirigeants s’emploient à limiter la casse sociale, quitte à collaborer aux restructurations et à s’incliner devant des mesures d’austérité imposées tout un temps par un régime de pouvoirs spéciaux qui met sur la touche Parlement et partenaires sociaux. L’intransigeance n’est plus trop de mise et, clin d’œil de l’histoire, c’est alors que le syndicalisme belge de conquêtes et de revendications perd sa dernière incarnation. 1982, exit Georges Debunne après quatorze années passés à la tête de la remuante FGTB. Debunne, alias «Monsieur niet», à qui Wilfried Martens (CVP), omniprésent Premier ministre des années 1980, rendra hommage à sa façon dans ses Mémoires: «Heureusement, ce type de syndicaliste doctrinaire a disparu lentement dans les années nonante.»

Quatre décennies plus tard, les coups encaissés ont laissé des traces dans les organismes syndicaux. L’ère du temps est à l’entrée en résistance. Ce n’est pourtant pas faute de combattants, sur papier: «Les syndicats totalisaient 2 655 000 affiliés en 1983, 3 389 000 membres en 2020», relève Jean Faniel, directeur général du Crisp, le Centre de recherche et d’information sociopolitiques. Si ce bilan masque des évolutions en dents de scie, «il s’agit là d’une sacrée progression. Sur ce plan, les syndicats belges ont fait mieux que résister par rapport à leurs homologues en Europe».

Un syndicat reste une valeur sûre, plus encore une valeur refuge en ces temps de précarisation de l’emploi. On y adhère «pour des raisons idéologiques ou de proximité géographique mais aussi comme on souscrit à une assurance tous risques et d’accès, tout à la fois, à des services ou à une forme de défense», poursuit Jean Faniel, fin connaisseur d’un monde syndical loin d’être monolithique, insiste-t-il.

Les syndicats, combien de divisions? Trois, ni plus ni moins qu’il y a quarante ans. Hormis une vague tentative sans lendemain du Vlaams Blok/Belang de lancer son propre syndicat en dépit de son aversion viscérale pour le syndicalisme, aucune organisation n’est venue contester la constellation à l’œuvre sur un terrain de la représentation des travailleurs que se partagent, relève le politologue, «une CSC largement majoritaire mais qui a tendance à se tasser, une FGTB qui continue à perdre des plumes et une CGSLB dans le rôle du Petit Poucet mais qui grappille du terrain. Ces trois organisations restées unitaires, à l’inverse des partis politiques, sont toujours bien implantées dans la société.»

Voilà pour le décor et le casting. Reste l’adaptation des rôles dans un scénario socioéconomique qui n’est plus trop à l’avantage du monde des travailleurs.

Jean Faniel le rappelle, l’une des tâches historiques assumées par les syndicats n’a jamais été des plus confortables: «Par la discipline qu’ils exercent sur les travailleurs et que requiert la procédure de négociation, faire admettre aux travailleurs la réalité du système capitaliste qui crée les conditions de salaire et de travail contre lesquelles ils se battent précisément.» Quand la tendance lourde est à la dégradation de ces conditions, la mission devient franchement ingrate. «Les syndicats subissent les événements. Il s’agit tout à la fois de dénoncer et d’accepter.» Epouser une politique du moindre mal est devenu l’ADN d’un «syndicalisme essentiellement défensif» dont le compteur recense sur la durée bien plus de défaites et de pénibles concessions que de victoires et de franches avancées.

Lire aussi | A gauche, comment partis et syndicats gèrent la colère

Une mission ingrate

Amertume dans les rangs, tensions perceptibles entre la base et des appareils syndicaux eux-mêmes tiraillés entre radicaux et plus modérés, «et qui n’ont pas toujours l’impression d’être poussés dans le dos par les militants», prolonge Jean Faniel. Ce ne sont pourtant pas les raisons de battre le pavé qui manquent et les capacités de mobilisation restent intactes, comme cela s’est notamment produit, à trente ans d’intervalle, sous les gouvernements Martens V (1981-1985) et Michel (2014-2018). Mais pour quelles véritables inversions du cours des choses?

A l’arrivée se dégage une impression de force syndicale en demi-teinte. Qui masque de vraies fragilités financières, notamment dans la mission de paiement des allocations de chômage, pourtant source non négligeable de syndicalisation. Qui subit des «tensions linguistiques qui n’excluent plus l’hypothèse d’une scission des organisations», estime le directeur du Crisp. Et qui porte un combat soumis à bien des vents contraires. En quarante ans, il lui aura fallu intégrer tant bien que mal la primauté de la compétitivité des entreprises sur la répartition des fruits de la croissance, acter une PMisation de l’économie qui lui échappe largement, subir une judiciarisation des conflits sociaux, assister à une couverture médiatique «passée d’un regard plutôt bienveillant à une forme de radioguidage à l’intention d’usagers contrariés par les actions». Dure, la lutte.