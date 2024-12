L’année 2024 en 22 dessins (par Nicolas Vadot)

La Belgique a vécu au rythme des élections et des visites de Bart De Wever chez le roi. En France, les JO ont offert une parenthèse enchantée entre le chaos politique et les affaires d’agressions sexuelles. Le Proche-Orient a continué de s’embraser. Et Donald Trump est revenu aux affaires.

4 janvier 2024

L’omerta autour du comportement de Gérard Depardieu envers les femmes se fissure.

22 février 2024

Les fusillades liées au trafic de drogue se multiplient et ensanglantent Bruxelles.

22 février 2024

Alexeï Navalny, opposant à Vladimir Poutine, décède en détention.

25 avril 2024

A la remorque du PTB, Ecolo et le PS souhaitent un moratoire sur la réforme du décret Paysage.

9 mai 2024

Israël bombarde sans relâche la bande de Gaza, avec l’intention d’éliminer les dirigeants du Hamas.

16 mai 2024

A l’ULB, des étudiants propalestiniens veulent empêcher la conférence de l’ex-diplomate israélien Elie Barnavi.

13 juin 2024

Le parti de Georges-Louis Bouchez sort vainqueur des élections. Le PS est rejeté dans l’opposition au fédéral et en Wallonie.

20 juin 2024

Malgré un printemps particulièrement maussade, la coalition Azur (MR-Les Engagés) se met en place rapidement en Wallonie.

20 juin 2024

Emmanuel Macron dissout l’Assemblée nationale et organise des élections législatives anticipées.

25 juillet 2024

Poussé de partout, Joe Biden se retire de la course à la présidence et laisse la place à Kamala Harris.

25 juillet 2024

Donald Trump échappe par miracle à un attentat lors d’un meeting.

8 août 2024

Les JO de Paris sont un grand succès. Le perchiste Armand Duplantis bat son propre record du monde.

22 août 2024

Décès de l’acteur Alain Delon, à l’âge de 88 ans.

12 septembre 2024

Révélations en série autour d’agressions sexuelles commises par l’abbé Pierre tout au long de sa vie.

26 septembre 2024

Visite controversée du pape en Belgique, alors que l’Eglise est confrontée à des scandales de pédophilie.

26 septembre 2024

Ouverture du procès des violeurs présumés de Gisèle Pelicot, abusée durant des années à son insu.

7 novembre 2024

Des pluies torrentielles s’abattent sur la région de Valence, en Espagne. Bilan: plus de 200 morts et 78 disparus.

7 novembre 2024

Donald Trump bat largement Kamala Harris et redevient président des Etats-Unis.

21 novembre 2024

Elon Musk entre au gouvernement américain et devient le nouvel homme fort de l’administration Trump.

5 décembre 2024

Chute du gouvernement de Michel Barnier, qui aura tenu à peine trois mois.

12 décembre 2024

Le formateur Bart De Wever est confronté au déficit budgétaire. Didier Reynders, lui, est accusé de blanchiment d’argent.

12 décembre

En Syrie, les rebelles islamistes du groupe HTS font tomber le régime du dictateur Bachar al-Assad.