Multiplication des « affaires climat » : quand les juges défendent la planète… et font trembler les gouvernements (enquête)

Les contentieux climatiques devant la justice ont doublé en cinq ans. Avec quelques beaux succès pour les défenseurs du climat et de sévères camouflets pour les gouvernements. Les juges commencent à faire peur aux politiques. Enquête à l’occasion de l’acte 2 de l’«affaire climat» dont le procès en appel des exécutifs belges débute ce 14 septembre.

Urgence. Le mot semble avoir percolé dans la tête des magistrats. Beaucoup ont compris que le dérèglement climatique produisait toujours davantage de préjudices. Les épisodes extrêmes – canicules incendiaires ou pluies torrentielles – qui, cet été encore, ont dévasté le pourtour méditerranéen et frappé mortellement la Chine, l’Inde ou les Etats-Unis, n’ont pas contredit leur conviction, basée sur le constat de nombreux experts scientifiques: le réchauffement est déjà là, plus intense que prévu. La cour d’appel de Bruxelles elle-même, dont l’arriéré judiciaire atteint des sommets, a capté le caractère impérieux de l’«affaire climat», en donnant la priorité au dossier du même nom.

La première audience s’est tenue le 14 septembre, deux ans à peine après le jugement de première instance, alors qu’il en faut souvent trois, voire quatre, et que, par ailleurs, le mégaprocès des attentats a privé ce tribunal bruxellois de cinq juges pendant plus d’une demi-année. L’asbl Affaire climat (Klimaatzaak, en néerlandais) aurait pu se contenter de la première décision de justice, qualifiée d’«historique». Le 17 juin 2021, le tribunal de première instance avait en effet condamné collectivement les autorités belges (fédérales et régionales) pour leur politique climatique négligente, considérant que ce manquement entraînait leur responsabilité civile et violait même des droits humains. Une grande première pour notre pays.

Lire aussi | La justice prend au sérieux l’enjeu climatique

Mais au-delà de cette sentence, les juges belges n’avaient pas imposé d’objectifs concrets. «Il manquait la chute à cet acte 1, soit l’injonction qui caractérise d’autres jugements climatiques chez nos voisins, commente Delphine Misonne, qui dirige le Centre d’étude du droit de l’environnement (Cedre) à l’université Saint-Louis. Le verdict pointait une faute, avec des messages très forts à l’égard des autorités, mais sans demande de réparation, même en nature.» A la suite de cette condamnation symbolique, le gouvernement De Croo n’a pas réagi. «Silence total face aux 58 000 citoyens qui nous ont donné procuration pour ester en justice, déplore Sarah Tak, coordinatrice d’Affaire climat. Il n’y a eu aucun indice montrant que le verdict serait pris au sérieux… Interjeter appel dans l’espoir d’obtenir une injonction était incontournable.»

Il existe deux types de contentieux climatique. Celui, classique, qui demande, à titre individuel, réparation de dommages causés par les conséquences du réchauffement, et celui, plus stratégique, qui vise un renforcement de la politique en matière de lutte contre le réchauffement. L’affaire climat s’est inscrite dans la seconde catégorie, en exigeant une réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) sur le territoire belge d’au moins 42% à 48% d’ici à 2025 et d’au moins 55% à 65% d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990, en arguant que la gouvernance climatique des autorités n’était pas à la hauteur de leurs engagements et que cela constituait une violation des droits humains. Cette action s’inspirait de l’affaire Urgenda, aux Pays-Bas, qui, il y a huit ans, a débouché sur un verdict historique et encouragé de nombreux citoyens, en Europe et ailleurs, à mener des démarches similaires.

L’avis de la Cour internationale de justice sur le réchauffement climatique aura un retentissement très important. © reuters

Les droits humains mis en avant

«Dans les contentieux climatiques, on observe un glissement de plus en plus important du champ de la responsabilité vers celui du respect des droits humains, constate Charles-Hubert Born, professeur de droit public et de droit de l’environnement à l’UCLouvain. Symboliquement, c’est intéressant. En outre, la preuve d’un lien causal est plus facile à établir dans le second cas que dans le premier. Le développement de la science climatique, notamment les rapports du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) est un outil précieux pour ces procès. La concentration des gaz à effet de serre due au réchauffement est facilement mesurable aujourd’hui. Les Etats sont donc confrontés à des éléments de preuve de plus en plus solides dans le chef des requérants. Cela permet à la justice d’avoir un précieux rôle d’aiguillon envers le politique.»

Le fait que les droits humains sont de plus en plus invoqués pour dénoncer la gouvernance climatique défaillante des gouvernements donne des résultats. Exemple édifiant: en Allemagne, le 29 avril 2021, à la suite de quatre recours déposés contre le gouvernement fédéral par plusieurs associations mais aussi par de très jeunes plaignants, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a rendu un jugement détonant. Elle a considéré que la loi allemande de 2019 sur la protection du climat n’était pas conforme aux droits fondamentaux, surtout parce que celle-ci reportait au-delà de 2030 une trop grande partie des efforts de réduction des GES en chargeant trop lourdement les épaules des générations futures. Cet argument d’équité intergénérationnelle, très novateur, a fait mouche. Il s’est, lui aussi, révélé inspirant au-delà des frontières de la république fédérale. Moins d’une semaine après l’arrêt, Angela Merkel, alors chancelière, annonçait son intention de relever ses objectifs climatiques de manière significative. Elle a tenu parole.

Arrêt historique au Brésil

Autre décision remarquable: au Brésil, à l’issue d’une procédure pour violation des droits de l’homme intentée par quatre partis politiques contre le gouvernement populiste de Jair Bolsonaro, la Cour suprême a déclaré que l’accord de Paris était un traité relatif aux droits humains, ce qui lui confère un statut juridique supérieur au droit brésilien. C’était peu avant l’élection présidentielle d’octobre 2022. L’idée était de cadenasser la législation climatique nationale, actuelle et à venir, face à un gouvernement au bilan écologique désastreux et qui a dramatiquement accéléré la déforestation amazonienne. Ce rattachement de l’accord de Paris aux droits fondamentaux, prononcé par une haute juridiction, est une première mondiale qui pourrait faire des petits sur tous les continents.

C’est la première fois que la cour de Strasbourg est amenée à se prononcer sur les conséquences du dérèglement climatique.

Dans la même veine, on attend la position de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), gardienne de la Convention du même nom signée par 46 pays, dans trois dossiers climatiques: celui de l’association de femmes âgées suisses KlimaSeniorinnen, celui de l’ancien maire de Grande-Synthe (Hauts-de-France) et actuel député écolo européen Damien Carême, et celui de six Portugais âgés de 8 à 21 ans (Duarte Agostinho et autres). Dans les trois dossiers, le non-respect des engagements pris par les gouvernements concernés dans l’accord de Paris est dénoncé comme une atteinte aux droits de l’homme. Le cas Agostinho, qui sera plaidé à partir du 23 septembre, a la particularité de poursuivre non seulement le Portugal mais aussi 32 autres pays, dont la Belgique. De manière très inhabituelle, il n’a pas été exigé des six jeunes requérants d’épuiser les voies de recours internes avant de saisir la CEDH.

Dans les starting-blocks

C’est la première fois que la cour de Strasbourg est amenée à se prononcer sur les conséquences du dérèglement climatique. En outre, les trois affaires ont été renvoyées devant la Grande Chambre de la cour qui, composée de 17 juges, ne se réunit qu’exceptionnellement lorsqu’il faut traiter un cas soulevant une question grave relative aux droits humains. S’ils sont condamnés, les Etats visés seront tenus de prendre des mesures et la jurisprudence vaudra pour d’autres pays. «L’espoir est que la Grande Chambre donne un signal fort, comme l’a fait la Cour suprême néerlandaise pour le dossier Urgenda, voire plus fort encore, observe Delphine Misonne. En tout cas, les trois affaires ont été fixées très rapidement. Les juges de Strasbourg semblent être dans les starting-blocks.»

Six enfants portugais ont porté plainte contre 33 Etats, évoquant leur risque de subir davantage les effets du réchauffement, comme les feux de forêt. © getty images

Déterminant également: fin mars dernier, la Cour internationale de justice (CIJ) a été saisie d’un dossier climatique. C’est ici aussi une grande première. L’initiative provient d’étudiants en droit de l’université du Pacifique, auprès des dirigeants de Vanuatu. Cet archipel de 83 îles à l’est de l’Australie a mené campagne à l’ONU, avec énergie. Vanuatu, qui signifie «pays debout», a obtenu de l’Assemblée générale l’adoption d’une résolution de saisine de la CIJ. Quand on sait que cette cour n’a rendu qu’une trentaine d’avis depuis 1948, c’est déjà une victoire pour cet Etat insulaire de plus en plus soumis à des cyclones ravageurs et particulièrement exposé à la montée des eaux due au réchauffement.

Le rôle capital de l’ONU

«Cette procédure devant la Cour internationale de justice est particulièrement intéressante, estime Marta Torre-Schaub, directrice de recherche au CNRS et professeure de droit de l’environnement à l’université Paris 1 et Sciences Po Paris (1). Si elle va dans le sens des requérants, la décision de la CIJ aura un retentissement très important, davantage même qu’au niveau de la CEDH, car beaucoup d’Etats ne font toujours rien pour le climat, ce qui est moins le cas des Etats membres du Conseil de l’Europe. La Cour doit, ici, justement se prononcer sur « les obligations qui incombent aux Etats » de protéger le système climatique « pour les générations présentes et futures ». Elle ne rendra certes qu’un avis, mais ses avis tiennent du droit international et peuvent amener l’Assemblée générale de l’ONU, qui l’a mandatée, à adopter une nouvelle résolution.» Une telle résolution, qui obligerait les Etats à respecter l’accord de Paris, viendrait renforcer celle déjà historique qui, votée en juillet 2002, reconnaît le droit humain universel à un environnement propre, sain et durable.

Lire aussi | La faillite du politique sur le climat

Un autre bras de fer se dessine aux Nations unies. Fin août, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a estimé que financer la compagnie pétrolière Saudi Aramco pouvait constituer une violation des droits humains. La compagnie publique saoudienne est la plus grande entreprise émettrice de GES au monde et elle a prévu de maintenir sa production d’or noir tout au long de la transition énergétique. Cet avertissement onusien visant l’Arabie saoudite intervient moins de deux ans après la plainte déposée à Londres par l’ONG ClientEarth contre Aramco et ses principaux bailleurs de fonds comme les banques HSBC, Citigroup, JPMorgan Chase. Les juges britanniques pourraient s’en inspirer.

Le temps judiciaire, souvent trop long pour le climat

Si le contentieux climatique prend de l’ampleur (voir infographie), un obstacle de taille s’impose toujours à lui, celui de la longueur des procédures. Le temps judiciaire ne correspond pas à l’urgence du réchauffement. Il a fallu six ans – dont trois en raison de vaines exigences linguistiques de la Région flamande – pour que l’affaire climat aboutisse à un jugement en première instance… Pour aller devant la CEDH, les requérants doivent avoir épuisé les recours internes: les affaires Grande-Synthe et KlimaSeniorinnen ont été introduites devant des juridictions nationales il y a plus de huit ans! «Cela dit, tant la cour de Strasbourg que la cour d’appel de Bruxelles ont montré une célérité inhabituelle pour fixer les affaires, remarque le Pr Born. Il semble qu’il y ait une mobilisation des magistrats pour accélérer ce contentieux.»

Certains juges s’affirment plus que d’autres et sont plus innovants, mais il ne faut pas tout attendre d’eux.

Outre la lenteur, on peut se demander si la justice a la volonté et la capacité de faire avancer les politiques climatiques. «Les juges se montrent plutôt prudents, analyse Charles-Hubert Born. La question de la séparation n’y est pas pour rien. Dans le meilleur des cas, ils exigent un renforcement des politiques publiques, éventuellement des mesures pour atteindre certains objectifs chiffrés. Mais, jusqu’ici, on ne compte pas beaucoup de procès où un Etat s’est vu condamner pour insuffisance de sa politique climatique.» Les dossiers où les requérants sont déboutés sont, en effet, plus nombreux. On constate néanmoins davantage de condamnations en Europe qu’aux Etats-Unis, où le contentieux climatique est pourtant – et de loin – le plus important à l’échelle de la planète. Mais on y relève peu de succès.

© National

Au Montana, enfin

Mi-juillet, la décision d’un tribunal du Montana, qui reconnaissait à seize jeunes «le droit à un environnement propre et sain, incluant le climat», est d’ailleurs une première historique dans le pays de l’oncle Sam. Les débats portaient sur une loi de l’Etat empêchant à l’administration, lorsqu’elle devait accorder un permis à une entreprise active dans les énergies fossiles, de prendre en compte les effets sur les émissions de GES. Cette loi anachronique a été jugée contraire à la Constitution du Montana. Reste à voir si la sentence sera confirmée dans un éventuel procès en appel. Mais elle devrait d’ores et déjà encourager d’autres tribunaux américains à suivre la même voie.

Lire aussi | La pression de la rue et de la justice pour faire avancer la cause climatique

En cas de condamnation, celle-ci a- t-elle un réel impact sur l’action d’un gouvernement? Très peu, au final. Le cas du revirement d’Angela Merkel à la suite de la réprimande de la cour de Karlsruhe est exceptionnel. Dans la célèbre affaire climatique française «Grande-Synthe contre le gouvernement Macron», le Conseil d’Etat a, une première fois en 2021, enjoint l’exécutif français à prendre des mesures pour infléchir la courbe des émissions de GES, en fixant des objectifs chiffrés précis. Le 10 mai dernier, la haute juridiction administrative a constaté, dans un nouveau jugement, que sa précédente décision ne pouvait être considérée comme ayant été exécutée et a prononcé une nouvelle injonction. Mais nombre d’observateurs ont regretté qu’aucune astreinte n’a été infligée en cas de non-respect de cette nouvelle injonction.

Une astreinte de plus d’un milliard d’euros

L’astreinte est en effet une arme de plus en plus brandie par les associations et les citoyens. C’est d’ailleurs le cas de l’affaire climat qui, dans sa requête en appel, réclame à l’Etat un million d’euros par mois de retard à partir de 2030 si la Belgique n’a pas réduit ses émissions de 61% d’ici là. En juin dernier, les ONG à l’initiative de l’«Affaire du siècle», qui dénoncent depuis 2019 le non-respect, par la France, de ses engagements climatiques et à qui la justice a donné raison, ont demandé 1,1 milliard d’euros d’astreinte, estimant que les efforts consentis par le gouvernement étaient toujours très insuffisants. Efficace?

«Il est sans doute un peu trop tôt pour savoir s’il y a lieu d’imposer des astreintes, juge Charles-Hubert Born. Dans l’affaire Grande-Synthe, si le Conseil d’Etat a donné un nouveau délai au gouvernement, c’est assez cohérent avec ce qu’il avait fait dans le dossier de la pollution de l’air dans les grandes villes, après avoir recadré les autorités à plusieurs reprises. D’autre part, si une astreinte est prononcée, l’argent risque de retomber d’une manière ou d’une autre dans les caisses de l’Etat.» En effet, dans l’«Affaire pollution de l’air», au vu du dépassement persistant des valeurs limites à Paris, Lyon, Toulouse ou Marseille, le Conseil d’Etat a condamné deux fois l’Etat, en 2021 et 2022, à s’acquitter de lourdes astreintes, qui devaient majoritairement (85%) être versées à des établissements publics environnementaux placés sous tutelle ministérielle.

Sortir le climat du giron diplomatique

Bref, les juges sauveront-ils la planète? «Certains parmi eux s’affirment plus que d’autres et sont plus innovants, mais il ne faut pas tout attendre d’eux, considère la Pr Torre-Schaub. La justice ne peut faire de miracle. Mais son contrôle de l’action climatique des gouvernements et des administrations est fondamental. Ce n’était pas le cas il y a quelques années encore. Il est compliqué de dire que la justice va assez loin ou non pour lutter contre le réchauffement, car cela dépend aussi de la juridiction saisie et de la question qui lui est posée.»

Pour Delphine Misonne, certains arrêts ont à l’évidence plus d’impact que d’autres. «Lorsqu’une cour suprême se prononce, cela a un poids plus grand, observe-t-elle. Au vu de la multiplication des affaires dans le monde, on ne peut pas dire non plus que ce type de contentieux passe inaperçu, surtout lorsqu’il est porté par des jeunes. L’essentiel est que ces litiges sur les conséquences du réchauffement ont sorti la politique climatique du giron de la diplomatie. Avant l’arrêt Urgenda en 2015, on considérait que l’avenir du climat ne se discutait qu’au sein des COP. Désormais, la justice rappelle aux Etats qu’ils ont des obligations en la matière à l’égard de leurs citoyens et pas seulement envers les autres Etats dans le cadre de négociations internationales.»

Lire aussi | Climat, comment faire bouger nos gouvernants

Cela permet aussi à monsieur et madame Tout-le-monde d’adhérer à ces causes portées devant la justice et médiatisées. «Lorsqu’il est clair que les gouvernements ne sont pas à la hauteur de l’enjeu, les citoyens peuvent demander une meilleure protection devant un tribunal, souligne Sarah Tak. Face à un juge, le gouvernement ne peut esquiver la question, il est obligé de rendre des comptes.» Dans son dernier rapport d’évaluation, tout en pointant l’urgente nécessité de l’action politique, le Giec a souligné, pour la première fois, que le droit était un outil efficace contre le changement climatique.

(1) Marta Torre-Schaub est aussi l’autrice de Justice climatique. Procès et actions (CNRS, 2021, 78 p.) et La Justice climatique. Prévenir, surmonter et réparer les inégalités liées au changement climatique (éd. C.L. Mayer, 2023, 330 p.)

Zakia Khattabi: «Je faisais partie des plaignants avant d’être ministre» Ministre belge du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Zakia Khattabi a eu une vie avant de faire partie de l’équipe De Croo. «Dès 2015, j’ai fait partie des 58 000 citoyens plaignants de l’affaire climat, sourit-elle. J’ai signé pour mon parti, Ecolo, dont j’étais alors vice-présidente. Je ne peux que comprendre cette démarche que je soutiens en tant qu’écologiste. Evidemment, je me suis retirée de la liste des plaignants lorsque je suis entrée en fonction au sein du gouvernement.» La ministre n’en considère pas moins ce procès comme un levier potentiel qu’elle peut utiliser en interne pour «appuyer la mise en œuvre d’une politique climatique ambitieuse au sein de l’exécutif». «Le jugement de l’affaire climat en première instance, qui concernait les précédents gouvernements n’était pas surprenant, ne fût-ce qu’au vu des critiques de la Commission européenne concernant le Plan national Energie-Climat, déclare-t-elle. L’actuel gouvernement, lui, s’est engagé sur un nouvel objectif de réduction de 55% des gaz à effet de serre d’ici à 2030. Nous le ferons valoir devant la cour. Tout un programme, avec des feuilles de route pour les ministres concernés, des objectifs chiffrés et un comité d’experts indépendants pour évaluer l’avancement, est mis en place, ce qui est tout à fait inédit au fédéral.» Dans sa requête en appel, l’association Affaire climat a néanmoins fait valoir un objectif de – 63%, en se calquant sur les scientifiques qui ont calculé que, pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, il fallait viser une réduction de 63% d’ici à 2030. «Si la cour adhère à ces 63%, je pense qu’il faudra respecter la décision de justice, dit Zakia Khattabi. Pour l’instant, l’accord de majorité et le Green Deal européen sont mes principales forces d’appui pour avancer.»

L’étincelle Urgenda Il y a déjà eu des tentatives de «procès climatiques» par le passé. Le 24 juin 2015, l’ONG Urgenda (contraction d’urgent et d’agenda), rassemblant 886 citoyens néerlandais, a obtenu du tribunal de district de La Haye un jugement au retentissement mondial. C’était la première fois, dans un contentieux climatique, qu’un juge condamnait un Etat à se conformer aux engagements internationaux de réduction des émissions de CO2. Le verdict a été confirmé en appel, puis par la Cour suprême néerlandaise, qui, toutes deux, ont, en outre, souligné le lien entre réchauffement climatique et protection des droits humains, en particulier le droit à la vie (article 2 de la Convention des droits de l’homme) et le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (article 8). Largement commenté par la doctrine, ce jugement pionnier, prononcé quelques mois avant le fameux accord de Paris, est devenu emblématique d’une utilisation militante du droit pour obtenir des jugements forçant les gouvernements à revoir leurs ambitions climatiques. «Cette décision de La Haye a permis de subjectiviser l’auteur des dommages liés aux changements climatiques en singularisant l’Etat comme personne redevable de la justice climatique», analysent Anne-Sophie Tabau et Christel Cournil dans Les Grandes Affaires climatiques (éd. Dice, 2020). Pour Delphine Misonne (université Saint-Louis), «l’idée géniale de l’avocat Roger Cox, qui représentait Urgenda et qui n’était pas un spécialiste du droit de l’environnement, a aussi été de se dire qu’il y a ce qu’il faut dans le Code civil pour faire condamner l’Etat néerlandais pour atteinte aux personnes par manque de diligence. Pari réussi! Cox a créé une brèche démontrant qu’on peut se baser sur le droit commun dit « non spécialisé » – celui que tous les étudiants juristes apprennent – pour intenter une action contre un gouvernement pour négligence climatique.» Urgenda a fourni une arme juridique de choix et a eu une influence bien au-delà de ses frontières, entre autres sur deux recours importants en France, l’affaire du siècle et l’affaire de Grande-Synthe.