Vingt-deux personnes, dont trois policiers, arrêtées en Belgique dans un vaste dossier de stupéfiants

Des perquisitions liées à un dossier de stupéfiants ont eu lieu dans plusieurs arrondissements judiciaires, dont Bruxelles et Anvers. 22 personnes ont été arrêtées.

Vingt-deux personnes dont trois policiers ont été privées de liberté dans le cadre d’un vaste dossier de stupéfiants qui a donné lieu à 45 perquisitions mardi, indique la police fédérale mardi soir dans un communiqué.

Outre les suspects, plusieurs sociétés étaient également visées par les perquisitions qui ont eu lieu dans plusieurs arrondissements judiciaires, dont Bruxelles et Anvers, précise le communiqué.

Cette opération a mobilisé plus de 350 policiers locaux et fédéraux et notamment les unités spéciales de la police fédérale, ainsi que plusieurs unités spécialisées de la police locale, afin d’interpeller les suspects dont certains potentiellement dangereux, ajoute encore la police fédérale.