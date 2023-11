Les chiffres des cambriolages en Belgique affichent une constante : la période de fin d’année est celle du pic de ces faits criminels. La période Covid avait permis une baisse sensible des effractions dans les habitations, avant une hausse en 2022.

Les statistiques de la police belge le confirment chaque année, novembre et décembre sont parmi les plus à risque concernant les cambriolages dans les habitations. L’obscurité joue un rôle et, avec le passage à l’heure d’hiver, la nuit tombe plus rapidement. La période nocturne s’allonge également progressivement, offrant la discrétion nécessaire aux cambrioleurs pour perpétrer leurs méfaits. La prudence s’impose donc durant cette période.

« La plupart des cambrioleurs agissent pendant l’absence des habitants. Le risque d’effraction est aussi élevé l’après-midi que pendant la deuxième partie de la nuit », rappelle la police fédérale. Parmi les objets les plus volés : les bijoux, l’argent, les ordinateurs, les appareils multimédias et les vêtements.

Baisse continue depuis 2013

La police affiche aussi dans ses données une baisse continue des cambriolages ces 10 dernières années. L’an dernier, avec 39.934 faits, marquait une hausse par rapport à 2021 (+16%). Mais le chiffre est trompeur, car les années 2020 et 2021 ont été fortement impactées par le Covid et les confinements. La tendance globale est clairement en baisse, avec une « anomalie » marquée sur ces deux années.

« Depuis l’assouplissement des mesures (de la période coronavirus), il y a clairement une recrudescence des faits de cambriolages », confirme le porte-parole de la direction générale sécurité et prévention du SPF Intérieur. « Mais globalement, la diminution est notable ces dernières années. Cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs : les campagnes de prévention sont plus nombreuses, les gens font plus attention et les zones de police sont plus sensibilisées également ».

Sur près de 40.000 cambriolages l’an dernier, 15.000 étaient des tentatives qui n’ont pas abouti. À peine 1857 faits ont permis d’identifier un ou plusieurs suspects d’un cambriolage, détaille encore la police fédérale. Une écrasante majorité de ces suspects étaient des hommes (92%) et 1684 suspects étaient majeurs.

Les conseils pour éviter d’être victime passent par un peu de bon sens, comme de bonnes habitudes. Que ce soit fermer correctement sa maison, donner une impression d’occupation en cas d’absence prolongée, mettre les objets de valeur hors de vue, ne pas tout divulguer sur les réseaux sociaux en cas de vacances, etc. Une bonne sécurisation de son habitation avec du matériel de qualité pour vos serrures, fenêtres et portes est également important. « Attention également aux objets connectés à votre réseau Wi-Fi. Ceux-ci peuvent être piratés et donner des informations sur votre absence », insiste-t-on du côté du SPF intérieur.

Il existe également des partenariats locaux de prévention (PLP) dans certains quartiers, là où les panneaux « les voisins veillent » s’affichent à l’entrée de certaines rues. Plusieurs communes offrent également la possibilité de faire appel à un conseiller en prévention vol. Il s’agit d’un policier ou un fonctionnaire communal spécialement formé à la prévention des vols. Ce dernier vous aidera à sécuriser votre maison avec des conseils et en réalisant un audit des points faibles. Son intervention est gratuite.

« De nombreux cambrioleurs abandonnent leur tentative après 3 minutes en moyenne. Il faut donc les décourager et leur compliquer la tâche le plus possible », concluent les autorités.