Les cambriolages font leur grand retour après les années Covid

Si le nombre d’infractions pénales a continué à baisser en 2022, les cambriolages de logements et les vols de voitures sont toutefois repartis à la hausse après avoir connu une baisse à la suite de la pandémie de coronavirus, apprend-on dans De Tijd.

L’année dernière, les différents services de police belges ont ainsi enregistré 872.317 infractions pénales, un plus bas qui n’avait plus été atteint depuis 2000, d’après les récentes statistiques annuelles (non finalisées) de la police fédérale citées dans le quotidien flamand.

Tant en Flandre qu’en Wallonie, les taux de criminalité sont à leur niveau le plus bas depuis le début du siècle. Ce n’est, par contre, pas le cas en Région bruxelloise, bien qu’une baisse soit perceptible par rapport à 2021.

En 2022, les vols de voitures (+11% par rapport à 2021), de motos (+29%) et de cyclomoteurs (+22%), ainsi que le nombre de cambriolages dans les habitations (+16%) et les entreprises ou établissements commerciaux (+7%) ont à nouveau augmenté. Le nombre de signalements de (tentatives de) vols à l’étalage (+16%) et de vols à la tire (+36%) est également en progression.

Le plus souvent, de l’argent liquide est volé, mais les bijoux, les montres, les téléphones portables et les cartes bancaires sont également convoités, en particulier lors des vols à main armée et des cambriolages résidentiels. Dans ceux d’établissements commerciaux ou lors des vols à l’étalage, les criminels recherchent plutôt de la nourriture ou des vêtements.

Enfin, lorsque des véhicules sont dérobés, les cartes d’identité et les permis de conduire le sont également souvent. La marque de voiture la plus fréquemment volée en 2022 était Volkswagen, devant Mercedes, Renault et Peugeot.

En outre, l’impact toujours croissant de la cybercriminalité se confirme. Le nombre de cybercrimes enregistrés, qui comprennent notamment le piratage informatique et les escroqueries en ligne, a en effet continué d’augmenter sans relâche l’année dernière.