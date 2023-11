Comment Les Engagés veulent renforcer l’efficacité de la justice et de la police

Les Engagés ont présenté un vaste plan visant à renforcer l’efficacité de la Justice et de la police qui prévoit notamment de consacrer progressivement jusqu’à un milliard et 325 millions d’euros de plus à l’horizon 2030 pour rejoindre le peloton de la moyenne européenne.

En matière de Justice , la Belgique est fort éloignée des 0,43% moyens du PIB en Europe pour trois fois plus d’affaires à traiter, ont justifié le président des Engagés Maxime Prévot et la députée Vanessa Matz présentant le « Plan stratégique Justice et Police » du mouvement.

Ce Plan est le troisième exercice du genre parmi les quatre plans de transformation développés en faveur d' »une société plus juste, plus apaisée, plus durable et plus harmonieuse ». Pour rendre le droit et les procédures plus accessibles, le mouvement propose d’instaurer une initiation aux principes juridiques à travers une formation de base via les cours de citoyenneté, dès l’école.

Pour rétablir la confiance de la Justice et la police, les Engagés jugent nécessaire de doubler le plafond de l’aide financière pour les victimes d’actes intentionnels et de réduire la durée de la procédure d’indemnisation. Il convient également, disent-ils, de réserver davantage de place aux victimes dans les procédures et de promouvoir la « Justice restaurative » à travers la médiation pénale.

Le respect des cadres légaux et leur adaptation à la réalité du terrain passe par l’engagement de 258 magistrats et de 3.684 policiers (tous cadres confondus), à la fois pour gérer l’arriéré judiciaire et assurer une présence policière rassurante. Les Engagés proposent aussi d’harmoniser les délais d’appel et d’opposition à 30 jours.

La digitalisation des procédures et l’introduction judicieuse de l’intelligence artificielle sont également au cœur de leur stratégie. Celle-ci s’attarde aussi sur le renforcement de la lutte contre le narcotrafic, la cybercriminalité, le terrorisme, et les violences intrafamiliales.