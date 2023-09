Olivier de Wasseige (Les Engagés) s’est fixé trois priorités sur lesquelles travailler

Le président des Engagés, Maxime Prevot, a dévoilé mercredi à la presse sa nouvelle recrue. Olivier De Wasseige, ancien administrateur délégué et directeur de l’Union wallonne des Entreprises (UWE), a déjà défini ses priorités.

J’ai toujours été un entrepreneur et j’ai toujours été au service des entreprises« , a plaidé Olivier de Wasseige, dont la collaboration avec l’UWE avait pris fin en avril dernier. « Je viens modestement, comme expert de la société civile, pour essayer de changer les choses. Je viens pour un mandat, j’aurai 62 ans au moment des élections, si je suis élu », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse à Liège.

C’est une combinaison de différents éléments qui a amené Olivier De Wasseige à rejoindre le parti de M. Prévot: des contacts avec ce dernier dès sa sortie de l’UWE, mais aussi « une question de programme, je me suis vraiment retrouvé dans le manifeste, il y a cette volonté de promouvoir l’entreprise et de revaloriser le travail », a-t-il encore expliqué. Olivier De Wasseige occupera la tête de liste régionale aux prochaines élections, qui seront couplées à un scrutin européen et à des législatives.

Il s’est fixé, dans ce cadre, trois priorités sur lesquelles travailler: il souhaite revaloriser les bas et les moyens salaires au net, replacer les indépendants et les entreprises au cœur du développement de la région et renforcer l’aide à l’emploi et au bien-être au travail. Pour le président des Engagés, cette annonce s’inscrit en droite ligne avec le développement du parti et l’arrivée de nouvelles personnalités: la moitié des têtes de liste des élections fédérales et régionales seront constituées de nouveaux visages, a-t-il assuré.