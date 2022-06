Grève pour le pouvoir d’achat : voici les perturbations à Bruxelles et en Wallonie

Les syndicats promettent une « démonstration de force » lundi à Bruxelles, à l’occasion de la grève organisée pour défendre le pouvoir d’achat. Tous les secteurs d’activité sont affectés, qu’ils relèvent du privé ou du public. Le point.

Une ligne de métro sur quatre roule à Bruxelles

Une ligne de métro sur quatre était opérationnelle lundi vers 7h30 à Bruxelles, informait la Stib sur son site internet. Il s’agit de la ligne Stockel-Gare de l’Ouest, prolongée jusqu’à Erasme. La fréquence était cependant très réduite. Des attestations de retard peuvent être téléchargées par les voyageurs. Sept lignes de tram sur 17 et une quinzaine de lignes de bus étaient en fonction: les lignes 3, 4, 7, 8, 9, 51 (entre Van Haelen et Cimetière de Jette) et 92. Enfin, pour ce qui est des bus, seules 15 lignes sont exploitées aujourd’hui: lignes 29, 34, 36, 45, 46, 53, 54, 56, 59, 65, 71, 73, 87 (prolongée jusqu’à Etangs Noirs), 88 et 95.

🔴 Grève nationale : 7h30

Les lignes suivantes ROULENT:

🚇 METRO 1 prolongé Erasme

🚃 TRAM 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92

Les autres lignes de métro & tram ne rouleront pas aujourd’hui

🚌 BUS 29, 34, 36, 45, 46, 53, 54, 56, 59, 65, 71, 73, 87 (prolongé Étangs Noirs) 88, 95#stib



Au nord du pays, quelque 60% des bus et 40% des trams de la société flamande de transport en commun De Lijn roulaient lundi vers 7h00, a-t-on appris auprès d’une porte-parole. En ce jour de manifestation nationale, De Lijn conseillait aux voyageurs de se renseigner sur le site internet de la compagnie avant d’envisager d’utiliser les transports publics. À Gand, 60% des bus et trams roulaient; la moitié à Anvers et 40% des trams au littoral.

En Wallonie, le réseau TEC communique également que de fortes perturbations sont attendues sur l’ensemble du réseau, excepté dans la région du Luxembourg où elles sont plus légères. Des listes des voyages supprimés ont été publiées sur le site internet letec.be.

Les trains devraient circuler

La SNCB ne mentionnait vers 8h00 aucune perturbation majeure sur son site internet. La CGSP Cheminots a annoncé ne pas déposer de préavis de grève « Afin de garantir le succès optimal de cette action, la CGSP Cheminots a fait le choix d’exprimer son soutien en ne déposant pas de préavis de grève ». Elle appelle cependant ses affiliés « à participer nombreux » à la manifestation.

Brussels Airport annule tous ses vols au départ prévus lundi

Brussels Airport a décidé dimanche soir d’annuler tous les vols prévus lundi au départ de l’aéroport de Bruxelles-National, annonce la société gestionnaire de l’aéroport. « Nous ne pouvons pas garantir la sécurité des voyageurs », a déclaré la porte-parole Nathalie Pierard. Une nouvelle mise à jour de la situation a mis en évidence qu’encore moins de travailleurs de la société de sécurité G4S qu’annoncé assureraient le contrôle de sécurité. Les temps d’attente menaçaient de dépasser les huit heures. La décision a dès lors été prise d’annuler tous les vols de passagers au départ. Les vols à l’arrivée et les vols de fret sont maintenus. En fin d’après-midi de ce dimanche, Brussels Airport annonçait toutefois 146 arrivées annulées.

L’aéroport de Charleroi aussi impacté

Il n’y a pas encore de vols annulés à Brussels South Charleroi Airport, mais la direction recommande aux voyageurs de se présenter à l’aéroport au moins 3 heures avant le départ et de vérifier les dernières informations sur les sites des compagnies aériennes.

TUI fly déplace la majorité de ses vols vers des aéroports régionaux

La compagnie aérienne TUI fly a décidé de maintenir ses vols le lundi 20 juin mais en déplacera la majorité vers des aéroports régionaux en raison du mouvement social et de son impact sur Brussels Airport. Pour les départs et les retours, des transferts en bus sont prévus entre Zaventem et les aéroports de remplacement. Lundi, dix vols prévus initialement à Brussels Airport seront déplacés à Ostende, dont un vol long-courrier effectué avec le Boeing 787 Dreamliner à destination de Cuba et du Mexique, précise la compagnie. Six vols partiront de Zaventem comme prévu et 18 vols au total seront déviés vers les aéroports régionaux d’Ostende, de Liège et d’Anvers. Pour les passagers de retour en Belgique, 11 vols n’atterriront pas à Brussels Airport et seront donc déviés vers les trois aéroports régionaux. Les bus prévus par la compagnie auront toutefois une capacité limitée et TUI demande donc également aux voyageurs, dans la mesure du possible, de se rendre par leurs propres moyens dans les aéroports régionaux. Les voyageurs concernés par ces changements ont été informés par le service clientèle de la compagnie.

Ramassage des déchets perturbés à cause de la grève du pouvoir d’achat

L’ensemble des services de collecte des déchets à Bruxelles risque d’être perturbé puisque le personnel compte participer à cette grève pour le pouvoir d’achat.

Les communes suivantes devraient être touchées : Bruxelles (Pentagone, Canal, Louise), Forest, Ixelles, Jette, Laeken, Neder-over-Heembeek, Saint-Gilles, Schaerbeek, Uccle et Watermael-Boitsfort. Les Recyparcs seront eux-aussi probablement fermés.

Les grandes surfaces peu touchées

Les grandes surfaces n’étaient dans l’ensemble que peu concernées par les actions syndicales prévues lundi dans le cadre de la manifestation pour le pouvoir d’achat. Quelques enseignes Makro sont tout de même restées portes closes en raison de la situation particulièrement problématique du personnel de ce groupe, a indiqué la CNE.

Chez Colruyt, l’activité logistique et le travail en supermarchés n’étaient pas perturbés. « Il n’y a aucun souci majeur. On note quelques absents par-ci, par-là, mais les magasins sont bien ouverts », a expliqué une porte-parole.

Des manifestants étaient présents devant des supermarchés de la marque Carrefour, mais ici aussi sans causer de forte perturbation sur l’activité globale. Tous les magasins étaient ouverts. « L’impact est variable selon les magasins avec des rayons en service qui sont parfois fermés par manque d’expertise disponible », soulignait une porte-parole assurant que les clients étaient tout de même accueillis avec le sourire.

Le constat était similaire chez Delhaize où malgré l’un ou l’autre rassemblement, tout fonctionnait correctement sur le plan logistique et en magasins. En région liégeoise, la CNE indiquait de son côté que les magasins de la marque au lion étaient « fort touchés » avec des chefs présents dans les rayons pour combler le manque de personnel.

Une grande manifestation

A travers une grande manifestation dans la capitale, FGTB, CSC et CGSLB réclament une modification de la loi sur la norme salariale pour obtenir davantage de poids dans la négociation des salaires avec le patronat. Une action similaire avait été organisée en septembre 2021, pendant la crise sanitaire, et avait rassemblé 7.000 personnes selon la police, et 15.000 selon les syndicats.