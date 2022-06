Grève de lundi pour le pouvoir d’achat : à quoi s’attendre ?

Les syndicats promettent une « démonstration de force » lundi à Bruxelles en faveur du pouvoir d’achat. Il y aura la première manifestation d’envergure depuis la crise du coronavirus dans la capitale. Tous les secteurs d’activité pourraient être affectés, qu’ils relèvent du privé ou du public. Le point.

Bus, métros et tram perturbés

La circulation des métros, trams et bus risque d’être fortement perturbée lundi prochain dans la capitale. La société des transports intercommunaux de Bruxelles recommande dès lors à ses usagers de « prévoir un moyen de transport alternatif » et s’excuse d’ores et déjà pour les désagréments occasionnés. « Il n’est actuellement pas possible d’évaluer la participation du personnel de conduite à cette action, mais nous nous attendons à de fortes perturbations », a averti la porte-parole An Van hamme. « Le cortège des manifestants dans le centre-ville risque par ailleurs d’engendrer plusieurs interruptions et déviations de ligne », précise-t-elle. Des informations en temps réel seront communiquées via les canaux habituels de la Stib à partir de 6h du matin, à savoir les réseaux sociaux, le site internet et le service clientèle. La Stib affirme par ailleurs qu’elle s’efforcera de desservir « une zone aussi large que possible » afin de, notamment, permettre aux élèves de se présenter à leurs examens.

Les trains devraient circuler

La CGSP Cheminots a annoncé ne pas déposer de préavis de grève « Afin de garantir le succès optimal de cette action, la CGSP Cheminots a fait le choix d’exprimer son soutien en ne déposant pas de préavis de grève ». Elle appelle cependant ses affiliés « à participer nombreux » à la manifestation.

Brussels Airport : des temps d’attente possible de huit heures

En raison de la manifestation nationale prévue lundi et de la grève d’une grande partie du personnel de sécurité de G4S, Brussels Airport prévoit que les temps d’attente pourraient s’allonger jusqu’à huit heures. De nombreux vols y ont également été annulés.

L’aéroport de Charleroi aussi impacté

Il n’y a pas encore de vols annulés à Brussels South Charleroi Airport, mais la direction recommande aux voyageurs de se présenter à l’aéroport au moins 3 heures avant le départ et de vérifier les dernières informations sur les sites des compagnies aériennes.

TUI fly déplace la majorité de ses vols vers des aéroports régionaux

La compagnie aérienne TUI fly a décidé de maintenir ses vols le lundi 20 juin mais en déplacera la majorité vers des aéroports régionaux en raison du mouvement social et de son impact sur Brussels Airport, annonce-t-elle samedi. Pour les départs et les retours, des transferts en bus sont prévus entre Zaventem et les aéroports de remplacement. Lundi, dix vols prévus initialement à Brussels Airport seront déplacés à Ostende, dont un vol long-courrier effectué avec le Boeing 787 Dreamliner à destination de Cuba et du Mexique, précise la compagnie. Six vols partiront de Zaventem comme prévu et 18 vols au total seront déviés vers les aéroports régionaux d’Ostende, de Liège et d’Anvers. Pour les passagers de retour en Belgique, 11 vols n’atterriront pas à Brussels Airport et seront donc déviés vers les trois aéroports régionaux. Les bus prévus par la compagnie auront toutefois une capacité limitée et TUI demande donc également aux voyageurs, dans la mesure du possible, de se rendre par leurs propres moyens dans les aéroports régionaux. Les voyageurs concernés par ces changements ont été informés par le service clientèle de la compagnie.

Ramassage des déchets perturbés

L’ensemble des services de collecte des déchets à Bruxelles risque d’être perturbé puisque le personnel compte participer à la grève générale.

Les communes suivantes devraient être touchées : Bruxelles (Pentagone, Canal, Louise), Forest, Ixelles, Jette, Laeken, Neder-over-Heembeek, Saint-Gilles, Schaerbeek, Uccle et Watermael-Boitsfort. Les Recyparcs seront eux-aussi probablement fermés.

Une grande manifestation à partir de 10h depuis la gare du Nord

Le départ de la manifestation se fera à 10h depuis la gare du Nord. Pour permettre à tout le monde de rejoindre le lieu de rassemblement, huit trains supplémentaires seront affrétés par la SNCB, qui ne devrait pas être concernée par un préavis de grève.

A travers une grande manifestation dans la capitale, FGTB, CSC et CGSLB réclament une modification de la loi sur la norme salariale pour obtenir davantage de poids dans la négociation des salaires avec le patronat. Ils attendent quelque 70.000 personnes. Une action similaire avait été organisée en septembre 2021, pendant la crise sanitaire, et avait rassemblé 7.000 personnes selon la police, et 15.000 selon les syndicats. Celle-ci devrait donc être largement plus importante.

Le point de départ de la manifestation, c’est la loi de 1996 qui encadre l’évolution des salaires en Belgique. L’objectif de cette loi est de maintenir les salaires dans des marges acceptables pour ne pas compromettre la rentabilité des entreprises belges en comparaison avec les pays voisins. Ainsi, la marge maximale pour l’évolution du coût salarial avait été fixée à 0,4% pour la période 2021-2022. Cela signifie que les salaires de tous les secteurs d’activité ne pouvaient pas augmenter de plus de 0,4% en deux ans (hors indexation). Pour les syndicats, cette règle a fait son temps. Ils voudraient la voir sauter avant le prochain accord interprofessionnel (AIP) 2023-2024, car ils craignent une marge maximale encore plus faible.

Au-delà des négociations salariales, les revendications du front commun s’étendent au pouvoir d’achat en général. Les représentants des travailleurs veulent que le gouvernement s’empare du prix de l’énergie et ils exigent que soit revue à la hausse l’intervention des employeurs dans les frais de déplacement. Ils veulent aussi que les négociations sur l’enveloppe bien-être (budget du gouvernement pour augmenter les allocations sociales) soient découplées de l’accord interprofessionnel. Ils auront une autre occasion de convaincre le 29 juin au parlement fédéral, où ils sont auditionnés après avoir récolté 87.390 signatures pour des « négociations libres et solidaires sur les salaires bruts ». « Si la mobilisation est bonne, c’est parce qu’au cours de ces six derniers mois, le spectre des travailleurs qui se sentent interpellés par le pouvoir d’achat a fortement grandi », jauge Thierry Bodson.