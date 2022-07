Feu de dunes, nouveau record de température: le point sur une journée caniculaire en Belgique

Un incendie s’est déclaré dans les dunes entre Le Coq et Bredene, alors qu’un nouveau record de température a été battu à Uccle. Attention aussi aux concentrations d’ozone en fin d’après-midi.

L’incendie s’est déclaré plus exactement près de Vosseslag. « Cinq voitures ont pris feu et six autres ont été endommagées. Cet incendie s’est ensuite propagé aux dunes« , explique Dennis Goes, de la police locale. La chaleur et la sécheresse ont entrainé une propagation rapide du feu dans une bande de dunes sur une distance d’environ 400 mètres. Le vent présent en bord de mer est un facteur aggravant lors d’un incendie. Par mesure de sécurité, la route entre Bredene et Le Coq a été fermée.

L’incendie serait désormais sous contrôle, a indiqué la police locale mardi après-midi. Les pompiers déployés en nombre continuent cependant de répandre de l’eau pour éviter tout nouveau départ de feu. Les pompiers continueront d’arroser les cendres pendant un certain temps pour éviter tout risque de reprise. « Nous espérons que le feu ne reprendra pas, car il y a beaucoup de vent or c’est un facteur aggravant », ont conclu les sapeurs. Par mesure de sécurité, la route entre Bredene et Le Coq a été un temps fermée.

Langs het strand tussen Bredene en De Haan is er een bermbrand ontstaan. Door de wind is deze overslagen op de duinen en daarna op enkele geparkeerde voertuigen. Toch even opletten daar! 🔥 pic.twitter.com/We9bpM2igF — Meteo Reni – Het weer in België (@HetweerinBelgie) July 19, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Un nouveau record de température journalière battu à Uccle ce mardi

Un nouveau record de température journalière a été battu mardi à 14h40 à Uccle, avec 36,4°C enregistrés, a annoncé le météorologue David Dehenauw sur Twitter.

Nouveau record journalier à Uccle : 36,4 degrés maintenant. Ancien record : 36,2 de 2006. Résultat définitif connu plus tard. — David Dehenauw (@DDehenauw) July 19, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Le précédent record observé depuis le relevé des températures pour un 19 juillet datait de 2006 et s’établissait à 36,2°C. Ce 19 juillet constitue en outre le troisième jour le plus chaud jamais enregistré en Belgique depuis 1892, a ajouté son collègue Frank Deboosere. Il est possible que la barre des 36,4°C soit encore dépassée durant la journée.

Lire aussi | Il fait plus chaud en juillet partout en Belgique : voici comment la température a évolué dans votre commune en 60 ans

Attention aux concentrations d’ozone en fin d’après-midi

Le seuil d’information européen pour les concentrations d’ozone, fixé à 180 microgrammes (µg) par mètre cube, risque d’être dépassé dans plusieurs zones de Belgique ce mardi avertit la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine).

Un temps sec et ensoleillé avec un vent modéré de secteur sud-est combiné à la pollution atmosphérique, augmente la concentration d’ozone dans l’air. Lorsque ce taux de concentration dépasse les 180 µg/m3, la population doit en être informée en vertu d’une directive européenne relative à la qualité de l’air, indique Philippe Maetz, collaborateur à la Celine.

« Le taux de concentration d’ozone sera supérieur à 160 µg/m3 sur l’ensemble du pays et dépassera le seuil de 180 µg/m3 à certains endroits. Ce sont des prévisions et ces dépassements ont lieu généralement en fin d’après-midi ou en début de soirée, les augmentations ayant lieu au courant de la journée »‘, précise M. Maetz.

À titre préventif, la Cellule, déconseille les efforts physiques intenses entre 12h00 et 22h00 aux personnes âgées, aux enfants et autres personnes sensibles à la pollution atmosphérique.

Les conditions climatiques provoquent plusieurs incendies sur la zone Dinaphi

Plusieurs incendies se sont déclarés mardi en différents endroits de la zone Dinaphi (Dinant-Philippeville), en raison des conditions climatiques, rapporte le porte-parole de la zone Patrice Liétart.

Les pompiers sont notamment intervenus à Couvin pour un champ et un engin agricole en feu. Entre 8.000 et 9.000 mètres carrés sont partis en fumée. À Feschaux (Beauraing), un feu de broussailles menaçait deux habitations. À Eprave (Rochefort), rue de l’Aujoûle, le feu a pris dans un bois. « À notre arrivée, le feu avait déjà pris sur 250 mètres. La zone était encore très verte donc, dans ce cas, c’est assez suspect », précise le porte-parole. Enfin, un autre feu de broussailles a eu lieu à Ciney.

« Nous sommes à chaque fois arrivés sur des incendies qu’on a pu maintenir. Il fait très sec et il y a du vent mais pour l’instant, il n’y a encore rien eu de grande ampleur. Nous sommes prêts à démarrer », termine le porte-parole.

La capacité des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 a été réduite de moitié en raison de la chaleur selon Engie

Plus d’infos à venir