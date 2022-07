Vague de chaleur: quels types d’aliments faut-il manger (ou éviter) ?

Pour supporter la chaleur, beaucoup choisissent de porter des vêtements légers, quand d’autres préfèrent allumer le ventilateur. Mais notre alimentation peut aussi aider à faire face à la canicule. Voici quelques conseils à suivre tout l’été.

Six aliments à éviter

Les viandes rouges et grasses : rien n’est plus agréable qu’un petit barbecue en famille lorsque le soleil est au rendez-vous. Mais si les brochettes et la viande rouge sont les stars des beaux jours, elles sont plus riches et donc moins digestes. En conséquence, notre corps doit fournir plus d’effort et augmente sa température pour ingérer la viande. Préférez plutôt les viandes blanches, ou les poissons.

L’alcool : par fortes chaleurs, il est parfois difficile de résister à la tentation d’un bon petit apéro en terrasse. Le cocktail, avec ses glaçons et sa couleur estivale, est la boisson de l’été par excellence. Mais s’il y a bien un aliment qu’il vaut mieux éviter en été, c’est bien l’alcool : ses effets, une fois associés à une forte chaleur, provoquent insomnie, maux de tête et inconfort digestif. Le vin rouge, par exemple, apporte de la chaleur supplémentaire au corps, à cause d’un des composants naturels du raisin, les tanins, qui donnent au vin sa texture et sa solidité. Rassurez-vous cependant, tous les alcools ne sont pas à bannir : une petite bière, un verre de vin blanc ou un rosé bien frais font figure d’exception.

Les fritures : nous, les Belges, raffolons particulièrement de nos frites, à la fois croustillantes et moelleuses. Peu importe les températures, ce bâton doré accompagnera bien souvent nos grillades ou barbecues. Il est pourtant déconseillé de consommer ces aliments, bourrés de matières grasses et de sel. La raison ? Ils vont favoriser la déshydratation, la sensation de soif et l’inconfort digestif. Le gras peut en effet peser lourd sur l’estomac.

Les aliments épicés : les épices comme le chili ou le paprika sont aussi déconseillées quand il fait très chaud. Les plats épicés vont en effet augmenter la sensation de chaud dans le corps et peuvent fragiliser le système digestif.

Les diurétiques : il est préférable de réduire notre consommation d’aliments riches en diurétiques, comme le café, le thé noir, la mangue, les asperges ou le fenouil. Un diurétique est une substance qui va favoriser la sécrétion urinaire, et qui va donc plus rapidement nous déshydrater lors d’une canicule.

Les fromages à pâte dure ou très raffinés : ces fromages sont généralement riches en matières grasses et ne contiennent donc que très peu d’eau. Notre système digestif doit alors fournir plus d’effort, ce qui peut surcharger notre organisme. En revanche, d’autres fromages, comme le chèvre frais, peuvent s’avérer intéressants en été car ils sont riches en eau.

S’hydrater avec des fruits et légumes

Malgré la chaleur, il arrive parfois qu’on ne ressente pas forcément le besoin de boire. Il faut pourtant s’hydrater régulièrement pour rester en bonne santé. Certains aliments sont riches en eau, et pourront donc remplacer la tasse de thé ou le verre d’eau.

Du côté des légumes, par exemple, rien ne vaut une bonne salade bien fraîche. Car si tous les légumes sont généralement riches en eau, à la cuisson, une bonne partie du liquide s’évapore. C’est pourquoi il est important de consommer des légumes en crudités, comme le concombre, la tomate, ou la salade.

Top 10 des légumes à consommer tout l’été :

Le concombre : 97% d’eau

La laitue : 95,8% d’eau

Le radis : 95,4% d’eau

Le céleri : 95,3% d’eau

La tomate : 94,6% d’eau

La courgette : 94,1%

Le poivron (vert de préférence) : 93,9% d’eau

Le navet : 93,2% d’eau

Le champignon : 93,2% d’eau

La bette : 93,2% d’eau

Pour les fruits, le choix s’avère un peu plus évident. On pense par exemple au melon ou à la pastèque, tous les deux gorgés d’eau. Pourtant, contrairement aux idées reçues, ces deux fruits ne se situent pas en tête du classement. Ce sont les fraises et les caramboles qui désaltèrent le plus.

