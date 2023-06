Factcheck: les Belges, parmi les plus gros pollueurs mondiaux ? « Avec Georges-Louis Bouchez, on est toujours à la limite de la vérité »

Selon le président du MR, tous les Belges font partie des 5% les plus riches de la population mondiale, qui émettent 80% des émissions de CO2. Des chiffres partiellement vrais, selon les économistes Bruno Colmant et Philippe Defeyt, qui dénoncent un manque de nuance et un constat « mathématiquement impossible ».

Lors d’un débat sur la question climatique organisé par le Centre Jean Gol, usine à idées du Mouvement Réformateur, deux militantes de l’association écologiste Extinction Rebellion ont fait irruption dans la salle. Munies d’une banderole « Fuck GDP » dénonçant la prise en compte du PIB comme seul facteur de bien-être sociétal, elles se sont postées devant le président libéral Georges-Louis Bouchez, qui les a invitées à s’asseoir pour discuter. Avant de leur donner la leçon. Pour le Montois, même les personnes les plus précaires en Belgique font partie des 5% les plus riches de la population mondiale, qui produisent 80% des émissions de CO2.

🗣️ Les libéraux organisent de vrais débats où la liberté d’expression est une réalité.

👍 Confronter les arguments dans le respect permet de réellement traiter les problèmes.

🌍 Ainsi, quand on dit que les 5 à 10% des plus riches de la planète produisent 80% des émissions de CO2,… pic.twitter.com/Sg3LqqNYLF — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) May 30, 2023

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

« Son analyse ne me parait pas dénuée de sens », précise l’économiste Bruno Colmant, enseignant à l’ULB et membre de l’Académie royale de Belgique. « En tout cas s’il veut dire par là que les Belges les plus pauvres font partie des privilégiés par rapport aux populations des pays pauvres ». Pour autant, Bruno Colmant estime que les propos du président de parti manquent de nuance. « Ce sont les personnes les plus riches qui pèsent dans l’empreinte écologique de notre pays. Une personne qui vit en appartement à Bruxelles et n’a pas les moyens de partir en vacances pollue moins qu’une autre qui a des revenus importants, du patrimoine, une grosse voiture et une seconde résidence ».

L’économiste appuie son explication sur les données scientifiques, qui montrent une corrélation entre le niveau de revenus et les émissions de CO2 produites. « Pour pouvoir comparer, il faudrait prendre en compte l’empreinte écologique de la Belgique par rapport à celle des autres pays ».

Le Belge pollue plus que l’Européen moyen

Le Vif s’est donc tourné vers les chiffres disponibles. En 2019, un Européen émettait en moyenne 9,7 tonnes d’équivalent-CO2 (eqCO2) par an, selon le dernier rapport des inégalités mondiales, cité par Statista. C’est moins que l’Amérique du Nord (20,8 t/hab) mais plus que l’Amérique latine (4,8 t/hab) et l’Afrique subsaharienne (1,6 t/hab). Au-delà de ces chiffres, le constat dressé par les chercheurs est sans appel : « Les 10% d’individus les plus fortunés de la planète sont à l’origine de 48 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, tandis que les 50 % les plus pauvres ne sont responsables que de 12 % du total », y lit-on.

En Belgique, le Bureau fédéral du Plan a dressé un état des lieux de l’empreinte carbone des Belges, par région, pour l’année 2015. Ainsi, par habitant, celle-ci atteint 11,1 tonnes de CO2 en Flandre, 9,9 tonnes à Bruxelles et 9,4 tonnes en Wallonie. Des chiffres supérieurs à la médiane des pays de l’UE (dont l’Allemagne, l’Espagne, la France et le Royaume-Uni) mais inférieurs à ceux des Etats-Unis (18,1 tonnes de CO2) et de l’Arabie Saoudite (18,9 tonnes de CO2).

Georges-Louis Bouchez veut qu’on arrête de pointer du doigt les détenteurs de jets privés

Les jets privés sont souvent pointés du doigt par les militants écologistes © Belga

Contacté, le président du MR tient à préciser qu’il ne cherche pas à opposer des catégories de population sur la question climatique, mais que tout le monde devra faire des efforts. « Une personne précarisée n’a pas toujours les moyens de voyager. Mais elle habite peut-être un logement mal isolé, une passoire énergétique qui émet beaucoup de CO2 pour être chauffée. » Le dirigeant libéral reconnaît la corrélation entre le niveau de richesse et la pollution. « Mais les personnes précarisées en Belgique ont un niveau de vie acceptable, quand on sait que 40% des Africains n’ont pas accès à l’électricité. Certains Belges vivent avec quelques centaines d’euros par mois, ce qui est 2 à 3 fois plus que dans d’autres pays ».

Au passage, Georges-Louis Bouchez en profite pour tacler ceux qui pointent du doigt les détenteurs de jets privés. « Il faut arrêter de croire qu’ils sont les principaux responsables. Les émissions annuelles des 2100 Falcon correspondent aux émissions journalières de la VOD (vidéo à la demande, NDLR) ». En parallèle, le président du MR assure que les personnes à hauts patrimoines doivent aussi faire des efforts pour lutter contre le réchauffement de la planète.

« Avec Georges-Louis Bouchez, on est toujours à la limite de la vérité »

Philippe Defeyt conseille de rester prudent avec le constat dressé par l’homme politique, selon lequel tous les Belges feraient partie des 5% de la population mondiale émettant 80% de CO2. « Ce n’est mathématiquement pas possible, assure l’économiste. Bouchez fait des raccourcis et opère des twists statistiques. Comment pourrait-on obtenir ces chiffres, alors que le niveau de vie des Etats-Unis et de la Chine, qui composent une part importante de la population mondiale, est supérieur à celui de la Belgique ». Avant de lancer : « Avec Georges-Louis Bouchez, on est toujours à la limite de la vérité ».

Que pense Philippe Defeyt de la position du libéral sur les jets privés ? « Il serait malhonnête de dire que limiter les vols permettrait de baisser le total des émissions de CO2 du secteur aérien. Par contre, les classes aisées doivent montrer l’exemple aux autres. Comment demander des efforts à la masse quand les plus riches peuvent tout se permettre ? »

La réaction d’Extinction Rebellion

Extinction Rebellion, de son côté, ne remet pas en cause les chiffres avancés par le président de parti. « On sait qu’en moyenne, les Belges font partie des personnes les plus riches au niveau mondial« , déclare Xavier De Wannemaeker, porte-parole. « Mais dire que la technologie sauvera la planète est une aberration. Pour atteindre les objectifs des Accords de Paris, il faut changer le système ». Extinction Rebellion estime que notre société est vouée à l’effondrement, dans quelques années. « De toute façon, prévient le porte-parole d’Extinction Rebellion Belgique, toutes les mesures que nous devrons prendre affecteront le PIB (produit intérieur brut, NDLR).