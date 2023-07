Rythmes scolaires: trois partis flamands veulent s’aligner sur le calendrier francophone

L’Open VLD, Vooruit en Groen sont favorables à une harmonisation du calendrier scolaire flamand avec celui pratiqué en Fédération Wallonie-Bruxelles.

La désynchronisation des calendriers entre nord et sud du pays n’est plus tenable, surtout pour les familles vivant dans la capitale, a fait valoir Hannelore Goeman (Vooruit) mercredi lors d’un débat au Parlement flamand. A Bruxelles, beaucoup de familles ont des enfants aussi bien dans des écoles flamandes que francophones, ce qui leur pose de sérieux problèmes pour l’organisation des vacances, a-t-elle souligné.

« Mettez-vous à table avec la ministre francophone et convenez d’un système uniforme », a lancé l’élue socialiste à l’adresse du ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts (N-VA).

Dans la majorité, le député Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) a lui aussi plaidé pour des vacances d’été plus courtes. « Des recherches scientifiques montrent que les pertes d’apprentissage commencent après deux semaines (de vacances) déjà ».

M. Weyts n’entend toutefois pas changer le calendrier scolaire. « J’ai consulté les organes d’avis, les écoliers, les enseignants et sur base de cela, il faut bien constater qu’il n’y a pas de soutien en Flandre (pour modifier les rythmes scolaires), a-t-il assuré devant les députés.

« Les partisans évoquent des pertes d’apprentissage, mais d’autres études ne sont pas aussi univoques. De plus, le système francophone réduit le nombre de jours d’apprentissage, ce qui nuit à la qualité de l’enseignement« , a ajouté M. Weyts.

Pour Groen, on ne peut toutefois pas seulement s’inquiéter des pertes d’apprentissage. Il faut aussi veiller au bien-être. « Deux semaines de vacances à l’automne et au printemps offrent plus de temps de repos aux enseignants et aux élèves. La Flandre ne peut rester une île en Europe (en matière de réforme des rythmes scolaires », a plaidé l’élue verte Elisabeth Meuleman.