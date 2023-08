Les taux d’absence pour maladie des enseignants en hausse constante

Les absences pour maladie sont en hausse constante chez les enseignants, aggravant la pénurie criante dans le secteur.

Les absences pour maladie ont aggravé la pénurie d’enseignants en cours d’année scolaire, ressort-il des dernières statistiques collectées par l’administration pour l’année scolaire passée, et citées dans La Libre Belgique lundi.

Le taux d’enseignants absents dépassait 11 % en décembre dernier (9,7 % un an plus tôt) et frôlait 10 % en avril (pour moins de 8 % en avril 2022).

Entre septembre 2018 et septembre 2022, le taux d’absence pour maladie des enseignants de maternelle et de primaire est passé de 4,6 à 6,4 % (pour 5,6 % en septembre 2021). Les taux d’absences ont tourné dans les 8 et 9 % tous les autres mois de l’année 2022-2023, avec trois pics : à plus de 11 % en décembre (9,7 % en décembre 2021) et près de 10 % en février et en avril (pour 7,9 % un an plus tôt).

Les mois de crise sanitaire affichaient des valeurs en hausse par rapport à avant, mais inférieures à ces deux dernières années. On était par exemple à 5,2 % d’absentéisme en septembre 2020 et à 6,6 % en décembre.

Les relevés de l’enseignement secondaire illustrent à peu près la même situation. De septembre 2018 à septembre 2022, la proportion de jours non prestés pour maladie est passée de 4,4 à 6 %. Une remontée quasiment constatée chaque mois. À part en janvier et en février, jamais le cap des 8 % d’absents n’avait été franchi pendant l’année scolaire 2018-2019, tandis qu’il a constitué la norme tout au long de l’année passée.

Cette tendance à l’augmentation du taux d’absence pour maladie touche par ailleurs de nombreux autres secteurs.