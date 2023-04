« Des mesures positives »: les réformes du Pacte d’excellence qui ont été adoptées

Plusieurs aménagements au calendrier des réformes ont été adoptées par le gouvernement de la FWB afin d’alléger la pression qui pèse sur les équipes éducatives.

Elles étaient attendues, les nouvelles mesures du Pacte d’excellence. Si la nouvelle procédure de maintien (redoublement) sera bien appliquée dès la rentrée prochaine, les écoles ne seront toutefois pas obligées d’utiliser le dossier d’accompagnement de l’élève (DAccE) pour la mettre en œuvre. Au cours des trois prochaines années, les écoles pourront donc continuer à utiliser leurs propres canaux de communication avec les parents.

Par ailleurs, si les cours de 2e langue seront bien implémentés dès la 3e primaire lors de la rentrée prochaine, il a toutefois été décidé, vu la pénurie d’enseignants, de tenir compte des difficultés de recrutement « de façon à laisser le temps aux dernières mesures de lutte contre la pénurie de produire leurs effets progressivement ». « En attendant, la FWB prendra en considération ces dimensions dans ses éventuels contrôles et évaluations ». Une mesure d’allègement vise spécifiquement la capitale et les communes à facilités. L’obligation d’y organiser 29 périodes par semaine est reportée de deux ans et ne prendra effet « qu’à la rentrée 2025-2026 au plus tôt, après évaluation de la mesure ».

Pacte d’excellence: les syndicats saluent des mesures « positives »

Interrogés, les syndicats enseignants ont salué les mesures annoncées. « Cela va dans le sens de ce que nous avions exprimé« , commente Roland Lahaye, de la CSC-Enseignement. « Ce sont des mesures positives », estime de son côté Joseph Thonon, le président de la CGSP-Enseignement. Mme Désir leur a aussi annoncé que le gouvernement n’initierait plus aucune nouvelle réforme d’ici la fin de la législature.

Ces mesures d’assouplissement font suite aux doléances exprimées depuis des mois par le monde enseignant au sujet de la charge de travail et du rythme des réformes imprimées par le chantier du Pacte pour un enseignement d’excellence.