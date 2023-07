Élections 2024: indisponible le jour des élections ? Voici ce qu’il faut faire

Alors que tous les citoyens belges seront convoqués pour aller voter en juin prochain, certains pourraient ne pas être disponibles. Vacances, maladie, travail… Que faire dans ce cas ?

En Belgique, le vote est obligatoire. Difficile donc d’échapper à ce droit, à ce devoir, mais un électeur peut, parfois, être indisponible le jour des élections. Dans ce cas, deux possibilités s’offrent à lui : soumettre son motif d’absence au juge de paix de son canton ou voter par procuration.

Dans le premier cas de figure, c’est le juge de paix qui déterminera si le motif d’absence est légitime ou non et si l’électeur est donc excusé ou pas. En cas d’absence non justifiée, l’électeur sera puni par une amende pouvant aller de 40 à 80 euros. En cas de récidive, cette amende augmente et peut atteindre 200€. Benjamin Biard, chercheur au Centre de recherche et d’information socio-politique (CRISP), précise cependant que les amendes restent, dans les faits, très rares pour ce qui concerne les électeurs qui ne se rendent pas aux urnes.

Par contre, pour le citoyen choisi pour être président ou assesseur dans un bureau de vote ou un bureau de dépouillement, « à moins d’avancer une raison légitime, comme une maladie, s’il ne peut pas se rendre aux urnes, il risque une amende assez importante« , ajoute Pierre Vercauteren, politologue et professeur de sciences politiques à l’UCLouvain. Selon le Code électoral, la sanction peut aller de 50 à 200 euros.

Indisponible aux élections ? Votez par procuration

Si l’électeur est indisponible le jour des élections, plusieurs motifs peuvent justifier un vote par procuration : pour cause de maladie, pour des raisons professionnelles (salarié et indépendant), pour cause de séjour à l’étranger, pour cause de privation de liberté suite à une décision judiciaire… Une autorité compétente est précisée pour chaque situation et atteste de l’incapacité de l’électeur à se rendre au bureau de vote. Une fois cette incapacité reconnue, l’électeur peut désigner un autre électeur qui votera pour lui, le mandataire. N’importe quel électeur peut être désigné mandataire mais il ne peut obtenir qu’une seule procuration.

L’absentéisme

L’absentéisme est le fait de ne pas se rendre du tout aux urnes, de ne pas justifier cette absence et ce, malgré l’obligation de vote. « On observe que l’absentéisme augmente de scrutin en scrutin », constate Benjamin Biard. En 2019, près de 950.000 Belges ne se sont pas présentés pour voter aux législatives. « Ce n’est pas pour autant qu’il y a eu 950.000 amendes, tout au plus quelques-unes, s’il y en a eu. Cela est principalement dû à l’obligation de vote en vigueur », ajoute-t-il.