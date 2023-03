Changement d’heure : tout savoir sur l’heure d’été

Dans la nuit du 25 au 26 mars, nous procéderons au changement d’heure : nous perdons du temps de sommeil en passant à l’heure d’été. Découvrez les risques pour la santé et comment s’y préparer.

Comme chaque année, en mars, les pays européens effectuent le changement d’heure à l’heure d’été. En d’autres termes, notre horaire devient GMT+2, ce qui correspond à deux heures d’avance sur celle du méridien de Greenwich, qui sert de repère.

Quelle est l’heure réelle ?

Le changement d’heure fait débat : faut-il encore avancer ou reculer nos montres, horloges et, (plus modernes) smartphones deux fois par an ? Au sein de l’Union européenne, la volonté de mettre fin à cette tradition ne s’est pas encore traduite dans la loi: difficile de choisir entre l’heure d’hiver ou d’été. D’après Albert Lachman, médecin du sommeil aux Cliniques de l’Europe, le bon choix, c’est l’heure d’hiver : « Elle correspond plus à notre cycle de sommeil et notre horloge biologique. Même si l’heure d’été a la préférence des individus pour profiter de longues soirées éclairées », explique-t-il. Les individus feraient donc plus attention à leur éveil qu’à leur sommeil.

Origine du changement d’heure

Au 20e siècle, plusieurs pays adoptent le changement d’heure à l’heure d’été. Après le Krach pétrolier, ils veulent économiser de l’énergie en rallongeant les journées. La Belgique, elle, l’adopte en 1977. Dès 1980, c’est tous les pays de l’Union européenne qui pratiquent ce changement d’heure à l’heure d’été.

Quand changer d’heure ?

Depuis 2002, la date du changement d’heure est harmonisée entre tous les Etats membres de l’UE. Le passage à l’heure d’été s’opère dans la nuit du dernier samedi au dernier dimanche du mois de mars. Le passage à l’heure d’été 2023 est donc prévu dans la nuit du 25 au 26 mars.

On avance ou on recule ?

Dans la nuit du 25 au 26 mars, il faudra avancer d’une heure. Les smartphones et autres outils technologiques feront le changement automatiquement : ils passeront de 01h du matin à 03h. Ce changement raccourcit notre nuit d’une heure.

Avantages et inconvénients de l’heure d’été

« Pour les médecins, c’est un non-sens de changer d’heure », estime Albert Lachman. La population belge est déjà en privation de sommeil. Perdre une heure de repos avec le changement à l’heure d’été n’arrange rien, elle revient à une dette de sommeil difficile à rattraper. « La conséquence, c’est de la somnolence et de la fatigue dans les jours qui suivent le changement à l’heure d’été. La fatigue entraine, elle, des troubles de l’humeur, digestifs, anxieux, des difficultés de concentration et de mémoire », analyse le médecin.

Pour les agriculteurs et éleveurs, les horaires d’été peuvent être handicapants : les vaches ne changent pas d’heure pour être traites. D’après Albert Lachman, « c’est compliqué pour les animaux et aussi pour les enfants qui ont une horloge biologique plus forte, plus difficile à remettre en phase. »

« L’idéal est d’aller dormir un peu plus tôt quelques jours avant la date de changement d’heure. Cela permet de se mettre en phase progressivement », conseille Albert Lacham. Selon lui, avancer l’heure du coucher et du réveil de 10 à 20 minutes par jour serait la meilleure technique.

Zoé Leclercq